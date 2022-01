La chirigota puertorrealeña de Fermín y Antoñito no participará en el Concurso del Gran Teatro Falla 2022

Las dudas entre las agrupaciones sobre la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2022 en los meses de mayo y junio siguen creciendo a la espera de lo que se debata en los Foros del Carnaval a partir del próximo 1 de febrero. A pesar de que la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, aseguró hace unos días que el Ayuntamiento de Cádiz no baraja la posibilidad de suspender el certamen de coplas, ya se ha producido la primera baja de importancia en el camino hacia el COAC.

Esta es la de la chirigota puertorrealeña de Fermín Coto, Antoñito Domínguez y Sergio Guillén el Tomate, que en 2020 fue la auténtica revelación del Concurso al conseguir el segundo premio con 'No aguantamos más... vamos de impacientes'.

🚨 COMUNICADO OFICIAL 🚨 pic.twitter.com/HdA7wqfMH6 — La Chirigota de Fermin y Antoñito (@LaChiriDeFyA) January 26, 2022

En un mensaje que ha publicado este grupo en sus redes sociales, ha señalado que "hemos decidido descansar por motivos de salud, laborales y personales". Sobre la decisión, ha precisado que "no es por ningún motivo de circunstancias COVID, de que el Concurso sea en mayo o el Carnaval sea en junio", ya que "en circunstancias normales tampoco hubiese sido posible".

Con todo, la chirigota de Fermín y Antoñito también ha manifestado que "estaremos en todas las actuaciones previstas con 'Los impacientes y antología' y, si todo va bien, estaremos presentes en el Carnaval del año que viene con el mismo grupo y mismos autores. Vamos a coger fuerzas y volveremos con más ganas que nunca. Gracias a tod@s por el cariño que nos habéis dado todo este tiempo y que esperamos seguir recibiendo".

De esta forma, esta chirigota de Puerto Real guarda en un cajón la idea de 'To me pasa a mí: Los desgraciaítos', nombre que anunció el pasado mes de julio, momento en el que aún no se había decidido el aplazamiento del Carnaval 2022 a la primavera ante la previsión de una sexta ola del coronavirus después de las fiestas navideñas, un mal presagio que al final se acabó cumpliendo con adelanto ya que el número de contagios debido a la variante Ómicron comenzó a subir de manera exponencial en el mes de diciembre. Para 2022, estaba previsto que a los autores habituales se sumara Carlos Tavira en la composición de las letras.

Con todo, los próximos días serán vitales para que se confirme la viabilidad de la celebración del Concurso del Gran Teatro Falla 2022. A la espera de lo que se debata en los Foros del Carnaval, coros como los de Nandi Migueles, Luis Rivero, Julio Pardo y Antonio Rivas, Antonio Procopio o el de David Fernández y José Manuel Pedrosa, chirigotas como las de José Antonio Vera Luque o Juanlu el Cascana, o la comparsa de Tino Tovar aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su partipación en el COAC.