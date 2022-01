Lola Cazalilla: "No estamos barajando la suspensión del COAC"

"No estamos barajando la suspensión del COAC", así de contundente responde la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, al cierto revuelo que ha provocado la nueva convocatoria de los Foros de Carnaval en el próximo mes de febrero. "Nosotros no nos planteamos la suspensión en este momento, a no ser que fuera por causa de fuerza mayor. Precisamente, lo que está ocurriendo es lo que teníamos previsto. Imaginamos que íbamos a ver un pico y una ola justo después de las fiestas y es lo que está ocurriendo y, de hecho, este calendario lo marcamos teniendo en cuenta esto", aclara.

Es más Cazalilla asegura que desde el Consistorio se está trabajando "para que haya concurso y para que haya Carnaval en el teatro y en la calle" y el llamamiento a unos nuevos Foros responde "a buscar maneras para facilitar la participación de la gente". "Hay diferentes opciones encima de la mesa sobre la nueva configuración del Carnaval y queremos compartir con la gente de la fiesta cómo las ve. Evidentemente, nosotros tomaremos las decisiones, porque tenemos las competencias, pero queremos escuchar sus opiniones sobre, por ejemplo, esa opción que ya conocéis de recortar una fase del Concurso".

"La idea con esos foros en la primera semana de febrero es escuchar a las agrupaciones, saber si están pudiendo ensayar, si todavía los contagios se lo están impidiendo, tomar el pulso y que nos lo cuenten porque, al no existir un Patronato, pues tenemos que crear estos espacios para estar en contacto", argumenta la edil de Fiestas y Cultura que no veía viable convocar estos foros "antes" ya que actualmente estamos "en el pico de la ola y sabemos que hay mucha incertidumbre". "Necesitamos que bajen los contagios en esta semana, como ya lo están haciendo, para poder reunirnos y hablar de todos estos temas".

Temas como "si necesitamos un Concurso más corto, que empiece más tarde, porque hayan tenido dificultades para ensayar" (opción recortar una fase) o "si queremos un Concurso a la manera tradicional" porque "habría que plantearse que se vayan a inscribir más agrupaciones tras la suspensión de otros concursos". En ese caso, "nuestro Concurso podría empezar a final de abril".

Tanto si, finalmente, comienza a final de abril o entrado mayo, la inscripción para participar en el Concurso de agrupaciones "se abrirá el 1 de marzo", confirma la concejala. "Como te digo nosotros en ningún caso nos planteamos suspender el Carnaval, de hecho, estamos teniendo reuniones ya de todo tipo para responder después en los foros todas esas dudas que surgen sobre las fases, sobre los derechos de retransmisión, la cantera... El tema de la Final, si en un día o dos, sí que es verdad que podemos posponer su decisión hasta, prácticamente, que se celebre porque en las bases lo que hay que determinar son las fases del Concurso pero no el número de días con lo que, si cuando empecemos el Concurso cambia la normativa y se indica que se puede estar 9 o 10 horas en un teatro, pues tendríamos un día de Final, y si no cambia, pues en dos. Pero esos márgenes que pueden modificarse", explica.

De esta forma, el calendario que maneja Cazalilla es que tras los foros de la primera semana de febrero, "con los resultados de ese debate", se configurarán las bases del COAC 2022 que se presentarán "a mediados de febrero" para abrir la inscripción el primero de marzo "tanto de adultos como de juveniles e infantiles".

"Los niños y niñas, que ya se están vacunando, van a tener su espacio, y estamos barajando que los fines de semana y el puente se dediquen a ellos dentro del Concurso. Además, nos coordinaremos para que su jornada escolar se vea afectada lo menos posible".

En definitiva, la concejala de Fiestas lo que quiere mandar a la ciudadanía es "un mensaje de calma" puesto que las circunstancias de la covid actuales y previstas no alteran "para nada" el plan previsto por el Ayuntamiento. "La posibilidad de suspensión no se contempla en ningún caso, salvo que ocurra algo inesperado. Por ahora, todo es lo que ya nos habíamos planteado", asegura.