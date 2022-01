Las agrupaciones del Carnaval de Cádiz, en un mar de dudas

Minuto de juego y resultado. Carrusel carnavalesco. ¿En qué situación están las agrupaciones cuando el tiempo apremia para el Concurso 2022? Algunas ensayando, otras con intención de empezar el próximo lunes pero la mayoría sin hacerlo y a la espera de reuniones y de decisiones que se antojan definitivas. Un denominador común: las dudas asaltan a todas ellas y esperan que de los Foros de Carnaval que se celebrarán el próximo martes salga algo claro, confiando en que el Ayuntamiento se posicione pronto y con firmeza. Para saber si tirar hacia adelante o aplazar las coplas hasta 2023. Hasta el martes, la semana será clave para conocer el futuro del COAC.

Escasos coros están ensayando. El de Mérida, llamado ‘Bendita decadencia’; el de Jesús Monje y Juan Pastrana, ‘La producción’; y el de Miguel Ángel García Argüez ‘Chapa’, ‘Tierra y libertad’, que regresó a su local el lunes después de interrumpir sus cantes el 9 de diciembre. Su representante legal, Juan Oliveros, explica que están “ensayando por cuerdas, en grupos reducidos con mascarilla, con distancia entre componentes y al aire libre”. El coro espera, si la incidencia del virus sigue bajando, poder ir acoplando a partir de la próxima semana los tenores y los segundas “porque la conjunción es necesaria cuanto antes”.

Por contra, el de Los Niños, con Nandi Migueles a la cabeza, tomará una decisión definitiva el próximo lunes y el de Luis Rivero se iba a reunir en la noche de este martes y hasta entonces no tenía nada decidido. Esta misma semana se reunirá la cúpula dirigente del coro de Julio Pardo y Antonio Rivas y también está pendiente de una reunión grupal el coro de Antonio Procopio. Tampoco ha retomado sus ensayos el coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández. Y en el Coro de los Estudiantes persiste el mismo problema: a estas alturas no tiene local de ensayo.

En comparsas, la de Martínez Ares no ha comenzado los ensayos y uno de sus rivales, Tino Tovar, cuyo conjunto tampoco arrancó, reconoce tener “muchas dudas”, viendo “la cosa complicada”. Los de Kike Remolino aún no han iniciado su preparación y no se dan plazo, de momento, para decidir. Por su parte, la intención de la comparsa de Chato Ramírez y Tomy Alemania es comenzar el próximo lunes, al igual que el grupo de Fran Quintana, quien señala que “lo más seguro es que tiremos para adelante por derecho”. Este pasado lunes ya sonaban las coplas en el local de la Comparsa de la Cantera, la de Piru y Tomate, que ha anunciado el nombre: ‘Después de Cádiz, ni hablar’. Aunque Sergio Guillén ‘Tomate’ apunta que “vamos a ver qué pasa en los Foros”.

También comenzó a ensayar este lunes la nueva comparsa de José Luis Bustelo y la intención del grupo de Iván Romero es hacerlo el día 2 de febrero, siempre teniendo en cuenta “lo que ocurra en los Foros”. En el caso del grupo de Germán García Rendón los ensayos aún no han arrancado, ni tienen fecha de inicio, aunque espera empezar pronto y confía en la celebración del concurso.

El próximo lunes es la fecha marcada en el calendario para el inicio de los ensayos de la chirigota de Manolín Santander, Carlos Pérez y Sánchez Reyes, al igual que la chirigota de El Barrio. En la noche de este miércoles tiene previsto empezar la chirigota de Pepe Fierro, Moi Serrano y José Antonio Rodríguez Cruzado, el nuevo músico, esperando asimismo, en palabras de Fierro, que “que tras los foros el Ayuntamiento decida ya algo definitivo”. Y ya prepara su repertorio la chirigota del Sheriff, Rober Gómez y Juan Pérez. Su director, José Sibón, cuenta que están cantando “con las ventanas abiertas, por lo que se escucha todo desde fuera, y distancia entre componentes”. Apostilla que “esta es la situación actual y tenemos que adaptarnos a este nuevo sistema de ensayo”.

Aún no se ha planteado la fecha de inicio la chirigota de Vera Luque, asimismo pendiente de los foros. El autor reconoce que se encuentra “sopesando si en dos meses y medio conviene meterse en este jaleo”. También tiene dudas la chirigota de Puerto Real de Antoñito y Fermín, segundo premio en 2020, que debe reunirse para tomar una decisión definitiva. Juanlu Cascana dice que su grupo se reunirá mañana “para ver qué hacemos” y la chirigota que fuera del Taka, ahora con autoría de Antonio Rivas, Pepito Martínez y Fernando Carmona, pretende empezar la semana que viene.

Sí tienen pensado “empezar por derecho” los del cuarteto de Ángel Gago la semana que viene. Es, por tanto, una de las pocas agrupaciones que lo tienen claro, aunque el reducido número de componentes juega a su favor.