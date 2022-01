¿Un Concurso de Agrupaciones sin coros?

El tiempo corre en contra y la modalidad de coros no las tiene todas consigo de cara a su participación en el Carnaval 2022. La importante subida de contagios desde diciembre ha paralizado la puesta a punto de estos grupos, que encima tienen el hándicap de reunir cada noche en sus locales a más de 40 personas. La Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga) ha programado esta noche una reunión en la que palpará el sentir de los coros, no descartándose una posición conjunta. Mientras, las previsiones de los consultados no son muy halagüeñas. Y la convocatoria de los foros de Carnaval por parte del Ayuntamiento les inquieta más que otra cosa.

El caso del Coro de Los Estudiantes es más significativo pues a estas alturas no tiene ni local de ensayo. “No hemos empezado tras las fiestas. Estábamos en el colegio Carlos III y nos dicen que como la Junta de Andalucía no ha activado los protocolos de las actividades extraescolares, no pueden darnos permiso. Y lo entendemos perfectamente porque demasiado tienen con trabajar por preservar la salud de los alumnos”, explica Antonio Bayón, uno de sus autores. Reconoce que “estamos a verlas venir y con una enorme incertidumbre, barajando ideas en función del tiempo que tendríamos para prepararnos. Y ya hemos desechado una, quedándonos con otra con menos inversión de tiempo y dinero”. El autor admite que “si no empezamos a final de enero o principios de febrero, creo que no llegamos. Vamos fatal de tiempo y cada vez se parece esto más a la suspensión de 2021”.

José Manuel Pedrosa, músico y director del coro ganador en 2019 y 2020, anunciado para este año como ‘Los Babeta’, señala que “hemos tenido 10 contagios de media estas semanas y así es imposible”. Admiten que “estamos escribiendo como un año normal, pero sin poder ensayar. Se acerca el momento de decidir porque el tiempo se echa encima. A ver qué dice el Ayuntamiento, pues a partir del 1 de febrero serían tres meses de ensayo y vamos muy justos”.

El coro mixto de Luis Rivero, denominado ‘La Voz’ para 2022, interrumpió los ensayos antes de Navidad y en la noche de ayer se había citado para retomar su preparación. El coplero reconoce que “empezamos a tener ciertas dudas y veremos qué se palpa entre los demás coros en la reunión de este jueves. Ahí se podrá ver si nos compensará como grupo o como modalidad al completo”. Para Rivero “es complicado motivarse para componer y crear en esta incertidumbre”. Mientras “el tiempo se acorta y el Ayuntamiento dice que habrá concurso pero a la vez convoca los foros. Eso a mí me crea dudas”. A su juicio “tendremos que valorar hasta qué punto nos compensa ir a un Concurso que no por celebrarse en mayo y en estas condiciones sanitarias va a bajar en exigencia”. En cuanto a la reunión prevista para esta noche Rivero afirma que le gustaría “que estuviésemos todos los coros en el concurso porque de lo contrario la competición perdería valor”.

Los coristas mantendrán una reunión en la noche de este jueves para analiza la situación

El coro femenino liderado por Charo Quintero, ‘El telón’, empezó los ensayos en septiembre, como si el Carnaval fuese en febrero. “Paramos antes de Navidad y no hemos seguido tras las vacaciones, aunque sin apenas casos de Covid en el grupo. Queremos retomar los ensayos la semana que viene, pero vamos a escuchar este jueves a los compañeros”, apunta. Quintero añade que “tenemos muchas ganas, pero hay mucha incertidumbre, aunque creo que nos daría tiempo llegar bien a mayo si retomamos ya los ensayos”. Destaca que “nos han desorientado la convocatoria de los foros, pues parece que el Ayuntamiento no se atreve a dar el paso después de eliminar el Patronato. Y hay muchas cosas en el aire”.

“Interrumpimos los ensayos en Navidad y queríamos haber seguido esta semana, pero lo hemos dejado para el lunes que viene. Si esperamos a que acaben los foros a mediados de febrero vamos muy justos de tiempo”, expone Juan Lucena, director del coro de Julio Pardo y Antonio Rivas ‘Los Martínez’. El grupo ya tiene montados casi cuatro minutos de popurrí. “Queremos salir, pero no lo tenemos claro. Pero si hay contagios y se van atrasando los ensayos, se nos va a hacer imposible”, recalca Lucena.

El coro de Faly Pastrana hijo, ‘Los dueños de Cádiz’, comenzó a ensayar en noviembre y paró cuando comenzaron a subir la incidencia del virus. “No somos un coro de 45 personas, pero aún así es peligroso. No hemos vuelto a ensayar y estamos valorando una posible fecha para retomar el contacto”, indica. Pastrana recuerda que “para estar listos en mayo deberíamos empezar como muy tarde a principios de febrero. Ese problema será común a todas las agrupaciones si el concurso no empieza más tarde. Lo tenemos mal todos los coros. Quizás tendríamos que llegar a un tipo de acuerdo común”.

Nandi Migueles es de los más pesimistas, habiendo declarado al Diario esta semana que “creo que no hay muchas posibilidades de que salgamos con el coro”. Tampoco está ensayando el coro de Antonio Procopio, presidente de Ascoga.

Sobre la posibilidad de que la modalidad del tango no esté el Concurso de Agrupaciones 2022 Antonio Bayón declara que “yo no concibo un concurso sin los coros, pero parece que hay más personas que piensan lo mismo de un concurso sin comparsas o chirigotas”. A Luis Rivero no le gustaría un Falla sin coros “pero si el Ayuntamiento decide hacerlo y no estamos los coros, no creo que se suspenda por eso”. Y Juan Lucena recuerda que “en el último foro dijo Lola Cazalilla que no lo contemplaba, pero ahora no sé si se mantendría esto”.