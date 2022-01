El Carnaval de Cádiz, entre las ganas y la incertidumbre de participar en el Concurso

La que será la edición más peculiar del contemporáneo Concurso Oficical de Agrupaciones Carnavalesca es, a día de hoy, abrazada por los carnavaleros con las mismas ganas que incertidumbres. El alto nivel de contagios causado por la variante Omicron, disparado tras las fiestas navideñas, condiciona para algunos grupos el ritmo de los ensayos, mientras que otros deciden “convivir” con el virus y “tirar para delante”.

Es el chirigotero Manolín Santander quien se expresa en estos términos, y es que el carnavalero, que ha tomado las riendas de la agrupación que comandaba su padre, informa de que “este próximo lunes” retoman los ensayos de la nueva propuesta que llevarán al Concurso en primavera. “Claro que vamos a salir. Ya tenemos el prototipo del atrezzo y demás. Si yo me paso todo los fines de semana cantando, si tenemos actuaciones en todos lados y vamos en autobús, en tren... ¿Qué pasa? ¿Que el virus sólo está en el Falla?”, reflexiona el guitarrista “ilusionado” con la agrupación.

En el mismo sentido se muestra otra histórica chirigota, la de Juan Manuel Braza 'Sheriff', que este mismo miércoles mismo ha vuelto al local de ensayo. “Nuestra intención siempre ha sido, si lo permitían los contagios, la de preparar la chirigota a Concurso y, en paralelo, una antología para salir a la calle en febrero si había ambiente de Carnaval. Y hemos decidido tirar para adelante aunque es complicado porque el virus también ha llegado a la chirigota, ahora mismo tenemos a dos confinados pero bueno, vamos a a probar y si no sale pues ya guardamos todo para el año siguiente”, valora el carnavalero que reconoce que en este tiempo en el que suspendieron los ensayos por el aumento de contagios “no hemos estado parados”. “Nos hemos reunido con RAS, con la maquilladora, con la costurera... De hecho, este miércoles vienen a medirnos para encargar ya las telas”, confirma.

Por el lado opuesto de la balanza se inclinan autores como Tino Tovar o Nandi Migueles. Así, el autor de comparsa cuenta que con su grupo se han dado de plazo “hasta principios de febrero” para tomar una decisión, “aunque si me preguntas ahora mismo te diría que yo estoy más por no ir al Concurso”, opina por el “poco tiempo” de margen y por “la manera con la que estamos abordando el virus”. “Ahora mismo me parece inviable llevar una comparsa a Concurso cuando no sabes si vas a tener a gente confinada 7 días o si te van a faltar piezas fundamentales como una guitarra o un bombo... No sé... Entre todos tenemos que hacer una reflexión”, baraja Tovar.

El mismo ánimo se respira en las declaraciones de Nandi Migueles, que “con 8 confinados en sus filas”, también se da de plazo “hasta el 31 de enero”. “Llevamos un mes con los ensayos suspendidos pero, como siguen subiendo los casos, pues no nos atrevemos a retomarlos. Y cada vez tenemos menos tiempo, yo cada vez estoy más nervioso, muy desactivado... No sé, creo que no hay muchas posibilidades de que salgamos con el coro”, lamenta el autor que recuerda que en su modalidad se tienen que juntar “cerca de 50 personas, cantando en un local cerrado” durante los ensayos. “Es muy complicado...”.

La comparsa de David Carapapa, a por el 18 de febrero Algo alejados del revuelo sobre la organización del Concurso de Agrupaciones de cara a esta primavera, 'Los indomables' de David Márquez Mateos están ahora mismo "en otra historia". Es decir, con miras a su estreno, fuera del COAC, el 18 de febrero en el Teatro del colegio Las Esclavas de Cádiz. "Nosotros ahora mismo estamos tele-ensayando. Hombre, la experiencia del año pasado nos ha servido mucho para lo que nos está pasando ahora y, nada, esperando a que se ponga la cosa otra vez un poquito mejor para vernos en persona otra vez y retomar el repertorio", confirma David Carapapa que bromea diciendo que aunque quisieran ya no se pueden "echar para atrás" en su estreno porque "ya tenemos muchas cositas cerradas incluso los mismos 19 y 20". "La verdad que nosotros no íbamos nada mal porque antes de saltar esta ola le dimos un buen apretón a la cosa. De hecho, en este tiempo de nuestra comparsa acaba de pasar mucha gente el virus pero bueno, ya están saliendo, y estamos todos vacunados, y se extremarán las medidas de seguridad y se podrá hacer todo. Como te digo, tenemos la experiencia del año pasado en cómo hacer las cosas, también se están haciendo las antologías y eso, y, además, creo que estos días los contagios van a bajar", argumenta. Márquez Mateos también confirma que continúa con la idea de presentarse al Concurso Oficial en primavera. "Sí, tenemos intención de ir y de asumir las consecuencias. Es una forma de protesta también", cuenta el autor que no entiende "la jugada del Ayuntamiento" pues opina que "ahora la situación es mucho peor que en septiembre", cuando "no había casi ninguna razón para tomar la decisión de atrasar el Concurso" pues quedaban "cuatro meses por delante". "Y ahora convocan unos foros en febrero...", se sorprende el comparsista.

A este respecto, el portavoz de Ascoga, Antonio Procopio, adelanta que “el próximo jueves (20 de enero)” la asociación de coros mantendrá una asamblea “para tomar el pulso entre nuestros asociados”. “Evidentemente, cada coro tomará su decisión, pero siempre es bueno vernos y hablar de a situación de cada grupo”, razona.

De hecho, que Antonio Procopio sepa, “por ahora no está ensayando ningún coro, si acaso creo que uno, pero el jueves sabré con seguridad”, explica el autor que comanda una agrupación de nueva creación con lo que tener parados los ensayos está siendo “duro” para su apuesta. “Justo este lunes nos vamos a reunir nosotros para ver si reanudamos los ensayos. Es una decisión que adoptaremos entre todos”, reflexiona el carnavalero que afirma que ya tiene “el boceto y la idea” de lo que sería su agrupación pero no ve “hacer un desembolso económico ahora mismo” sin tener “del todo” clara su participación. “Aunque sé de compañeros que tienen el trato con el artesano de que si no salen pues lo dejan para el año que viene”, dice.

Artesanos que, de hecho, no dudan de que el Concurso sigue adelante para primavera. “En mi caso particular, en Quattro´s estamos recibiendo encargos, y creo que también el resto de compañeros aunque es cierto que hay bastante miedo”, explica el presidente de Artecar, Rafael Aragón, que este jueves 20 de enero está citado con la concejala de Fiestas “para informarnos de cuál es el plan que tiene el Ayuntamiento” con lo que, opina, “eso también contribuirá a nosotros organizarnos”.

Juandi Aragón, de Achicarte, sin embargo, no ve “por ahora” mucha decisión entre los carnavaleros. Es más, los trabajos relacionados con la fiesta que tienen en pie con seguridad son “una agrupación de Ceuta pero que no viene al Concurso, los detalles del tipo de la antología de Antonio, algunas callejeras y bueno, hicimos el musical del Selu” pero de Concurso, “por ahora, nada, y de hecho pues ya veremos también si nos conviene y nos salen las cuentas porque en esas fechas solemos tener otros trabajos...”, plantea.

Tampoco tiene cerrado nada en firme de Concurso la maquilladora Sara Romero. “Me he reunido con mucha gente, y vienen con sus ideas claras y todo pero no terminan de dar el paso. Es muy raro todo”, ríe la profesional que percibe que “realmente todos quieren salir pero ahora mismo como que se frenan”.

Con todo, tanto Romero como los artesanos coinciden en que este año “el desembolso” será menor y veremos “menos espectacularidad” en las puestas en escena.