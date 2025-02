Chicho, cuarteto 'Ku Klux Klan Klan': "Tenemos ahí un ratito para decir lo que queremos, de momento, y hay que aprovecharlo"

"Tenía muchas ganas, que parece que habíamos cantado el año pasado. Ha sido muy larga la espera, pero creo que a la gente ha seguido la historia, que se han acordado de nosotros y muy guay". El cuartetero Francisco Javier González, 'Chicho' salía contento del segundo pase de esta secta -perdón, agrupación- del 'Ku Klux Klan Klan', después de disfrutar sobre el escenario haciendo lo que bien sabrn haber, con su defensa del humor y la "críica ácida" que ha sido seña del Carnaval gaditano.

"Tenemos ahí un ratito para hacer lo que queremos, de momento, y hay que aprovecharlo. Es lo que nosotros entendemos por Carnaval y sobre todo por el cuarteto", decía, tras haber estrenado un repertorio completo en esta noche de viernes. "Sí, y si nos dejan el tercer día lo traeremos todo nuevo también. Y que no lo hemos hecho en tres semanas, que esto ya estaba en el ensayo familiar", apuntaba con arte.

Chicho tenía también palabras para el autor del cuarteto, Miguel Ángel Moreno, "que está que se sale". "A él no le gusta el protagonismo pero yo creo que es el mejor autor que hay ahora mismo, es increible, no para de traer cosas. Se nota que no tiene niñños y no tiene Play, es lo que le pasa", bromeaba también. "Como cojamos un puente se cuela con 18 cuplés. Estamos por regalarle un perrito".

Pero entre bromas también ponía en valor el trabajo de este grupo que lleva 18 carnavales juntos y haciendo algo "que es muy difícil". "A la vista está", comentaba, refiriíendose a los pocos cuartetos del concurso y a que sólo dos sigan adelante.

Tras un año complicado en lo personal para el grupo, cantar, estos ratitos y sobre todo ir a ensayar "ha sido nuestro psicólogo". "Esto es una alegría", terminaba emocionado.