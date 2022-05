“Soy más de cervecita fresquita en la orilla de La Caleta que de vinos”

Germán García, nuestro queridísimo compañero durante tantos años en tareas informativas en Onda Cádiz se convierte hoy en el Dios Baco de Miguel Ángel. Se desnuda para el Diario del Carnaval pero advierte que es muy pudoroso y poco amante del vino.

–¿Echa de menos la retransmisión del Concurso por la emisora de radio de Onda Cádiz?

–Después de tantos años claro que se añora, y sobre todo al equipo que hacía aquellas retransmisiones, con la ausencia además de Paco Rosado, con el descubrimiento de un gran comentarista como Ángel Núñez y ese equipo de colaboradores que venían como invitados cada día.

–¿Quién le da más dolor de cabeza que una resaca, los carnavaleros o sus alumnos?

–Con los carnavaleros no he tenido problemas, francamente, hacíamos una prensa blanca, intentando destacar lo positivo, así que no hemos tenido ningún conato destacable. Y los niños, en el día a día, lo llevo bien. Es una profesión que me gusta y que no me provoca grandes quebraderos de cabeza.

–¿Es usted más de cervecita o de vinito?

–Más de cerveza, poco entiendo de vino.

–Pues tiene ahora una oportunidad magnífica dando clases en la barriada jerezana de La Ina.

–Bueno, es verdad, hasta le da nombre a un fino, pero bueno, ya te digo que me gusta más la cerveza fresquita.

–¿Y de playita? ¿Caleta o Victoria?

–De La Caleta, de la orillita de La Caleta con una cervecita, echando mucho de menos a mi amigo Manolo Santander, grandes momentos que he pasado allí. Aunque se le echa mucho en falta. Me gusta más la Victoria para pasear.

–¿Qué le emociona más la escultura o la pintura?

–La pintura. De hecho estoy ahora con los alumnos trabajando la época romana y la semana que viene los traigo a Cádiz para que también visiten el museo o el yacimiento Gadir.

–El nivel que están adquiriendo los artesanos de Cádiz es casi renacentista, ¿no le parece?

–Impresionante. Parecía que este año iba a ser un Concurso de transición, que las agrupaciones iban a optar por puestas en escena más asequibles, pero la verdad que estamos disfrutando de grandes trabajos que nos van a dejar.

–Por último, es de Caleta pero ¿con bañador o dándole alegría al cuerpo?

–Yo siempre con bañador, el nudismo no me va. Aunque tengo la experiencia en las tablas del Falla de salir como Piraña de Verano Azul con mi bañador y recuerdo aquellos golpetazos que me daba en la barrida para simular las claves del cuarteto.