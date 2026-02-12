Final COAC 2026
Orden de actuación para la final del viernes
Un imagen de la pregonera infantil del Carnaval de Cádiz 2026, durante el cortejo.
Un imagen de la pregonera infantil del Carnaval de Cádiz 2026, durante el cortejo. / Miguel Gomez

El Carnaval en la calle calienta motores: cortejo y pregón infantil y concierto en San Antonio

Las imágenes de una jornada donde la fiesta comienza a resonar más allá de las paredes del Gran Teatro Falla

Carnaval de Cádiz 2026: programación completa con fechas, horarios y todas las actividades

Miguel Gómez

12 de febrero 2026 - 22:46

El Carnaval de Cádiz 2026, hasta ahora encapsulado entre las paredes del Gran Teatro Falla donde empezó el COAC el pasado 11 de enero, comienza a resonar en las calles de la ciudad.

Así, durante este 12 de febrero ha tenido lugar el pregón infantil, con el consiguiente cortejo, por parte de la joven Ainhoa Morillo Jarana en el escenario de la plaza de San Antonio, tras el cual tuvo lugar el concierto de Las Guerreras K-pop también dirigido a los ciudadanos más jóvenes de Cádiz.

El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio
1/60 El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio / Miguel Gómez
