El Carnaval en la calle calienta motores: cortejo y pregón infantil y concierto en San Antonio

Un imagen de la pregonera infantil del Carnaval de Cádiz 2026, durante el cortejo.

El Carnaval de Cádiz 2026, hasta ahora encapsulado entre las paredes del Gran Teatro Falla donde empezó el COAC el pasado 11 de enero, comienza a resonar en las calles de la ciudad.

Así, durante este 12 de febrero ha tenido lugar el pregón infantil, con el consiguiente cortejo, por parte de la joven Ainhoa Morillo Jarana en el escenario de la plaza de San Antonio, tras el cual tuvo lugar el concierto de Las Guerreras K-pop también dirigido a los ciudadanos más jóvenes de Cádiz.