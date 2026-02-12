El Carnaval en la calle calienta motores: cortejo y pregón infantil y concierto en San Antonio

El Carnaval de Cádiz 2026, hasta ahora encapsulado entre las paredes del Gran Teatro Falla donde empezó el COAC el pasado 11 de enero, comienza a resonar en las calles de la ciudad.
Así, durante este 12 de febrero ha tenido lugar el pregón infantil, con el consiguiente cortejo, por parte de la joven Ainhoa Morillo Jarana en el escenario de la plaza de San Antonio, tras el cual tuvo lugar el concierto de Las Guerreras K-pop también dirigido a los ciudadanos más jóvenes de Cádiz.
1/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
2/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
3/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
4/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
5/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
6/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
7/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
8/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
9/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
10/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
11/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
12/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
13/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
14/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
15/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
16/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
17/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
18/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
19/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
20/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
21/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
22/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
23/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
24/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
25/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
26/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
27/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
28/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
29/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
30/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
31/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
32/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
33/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
34/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
35/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
36/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
37/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
38/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
39/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
40/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
41/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
42/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
43/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
44/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
45/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
46/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
47/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
48/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
49/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
50/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
51/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
52/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
53/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
54/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
55/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
56/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
57/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
58/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
59/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez
60/60El Carnaval en la calle calienta motores: pregón infantil y concierto en San Antonio/Miguel Gómez