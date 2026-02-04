La Cabalgata del Humor 2026 ya recibe solicitudes para inscribirse a participar

La Cabalgata del humor de 2025 a su salida en Avenida Duque de Nájera

Las personas, grupos o entidades que quieran participar en la Cabalgata del Humor ya pueden inscribirse. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Cádiz que ha abierto este martes el plazo para solicitar su inclusión en la Cabalgata del Humor y XXXVII Marcha Carnavalesca del Carnaval de Cádiz 2026, que se celebrará el próximo sábado 21 de febrero y que, como el año pasado, circunvalará el centro histórico de la ciudad para evitar las aglomeraciones en el interior de las calles.

Las personas interesadas podrán entregar las solicitudes hasta el próximo viernes 6 de febrero en horario de 8:30 a 14:30 horas, en las oficinas de la Delegación de Fiestas y Carnaval, situadas en la Cuesta de las Calesas 39, Edificio IFEF - 1ª planta.

A las normas para participar en este desfile se puede acceder pinchando en este enlace, en la página web del Ayuntamiento de Cádiz (www.cadiz.es) y en las oficinas de la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval. En ellas se explica que partirán desde el patio del colegio Santa Teresa, que no podrán usar vehículos a motor más allá de los de la organización, tienen que avisar si llevan música propia y no se puede comer ni beber alcohol durante el recorrido.

La solicitud puede descargarse en el siguiente enlace.

Para realizar la inscripción, sólo la persona representante deberá aportar original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.