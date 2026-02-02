Así quedan los puntos de Jurado Diario en la tercera sesión de cuartos de final del COAC 2026

La tercera sesión de cuartos de final del COAC 2026 ha dejado algunos cambios en los primeros puestos del podio, según la puntuación de Jurado Diario. Así, en la modalidad de chirigota, que ha sido muy potente en esta noche de miércoles, se impone en primer lugar 'Los cadisapiens' de José Manuel Sánchez Reyes y Manolín Santander, con 232 puntos, arrastrando un total de 462 puntos. Le siguen 'Los robins' de Rober Gómez y José Juan Pastrana en cuarto lugar, con un total de 225 puntos (arrastran 440), mientras que 'Una chirigota en teoría', de Miguel Ángel Llull, se queda en quinto lugar con 217 puntos, arrastrando un total de 428 puntos.

También cambia el primer puesto en la modalida del coro, en la que el de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa', 'La carnicería', se sitúa en primera posición con 239 puntos, arrastrando un total de 473, mientras que el de la Isla, 'El reino de los cielos', se sitúa en quinto lugar con 198 puntos, sumando un total de 392 con el arrastre.

En comparsa, 'Las muñecas' de Rober Gómez y José Juan Pastrana, Carolina Mateo y Aroa Gómez, que hacen de nuevo doblete en esta noche, toman el cuarto lugar de la tabla con 213 puntos, arrastrando un total 420, mientras que la de los hermanos Pastrana, 'Los hombres de hojalata', se quedan en quinta posición con 206 puntos y un total de 409 con el arrastre.

Y el cuarteto de la noche, 'Los latin king (de la calle Pasquín)', de Manu Peinado, se quedan en segundo lugar con 202 puntos y 403 en el arrastre.