Antonio Labajo ('Crónica de una muerte más que anunciada'): "Han confiado en nosotros y ahora toca no defraudar"

De una forma "muy especial" e "inolvidable", va a recordar siempre el pase a semifinales del cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada' uno de sus protagonistas, Antonio Labajo. Y es que el jesucristo de esta agrupación de nueva formación que este mismo COAC 2026 ha debutado en el Gran Teatro Falla es también comentarista de Radio Cádiz.

"El pase lo viví in situ y eso fue muy especial para mí. Estar ahí y escuchar el nombre de tu agrupación es muy bonito. Sé que (David) Caro estaba en Chiclana y Antonio (Beiro) en su casa y estaban escuchando la radio", explica el carnavalero sobre la noche del pasado jueves en la que, aunque los miembros del cuarteto no estaban juntos, sí estaban conectados de alguna forma.

Un pase que Labajo -claro meridiano- esperaba, "aunque nunca se tiene la certeza del todo". "A ver, sí tienes las sensaciones, sobre todo, por lo que escuchábamos de la gente, en ese sentido, sí que pensábamos que teníamos la semifinal a la mano, y hemos estado trabajando a piñón desde el pase de cuartos con esa idea. Ahora, saber no lo sabes nunca a ciencia cierta hasta que escuchas tu nombre", argumenta.

Y en esas andan, "ensayando fuerte" porque "han confiado en nosotros y ahora toca no defraudar, mantener el nivel e ir subiendo en sensaciones". Y todo ello, "con mucha ilusión, con muchas ganas y mucha responsabilidad", describe.

"Además, para mí, particularmente, es muy especial porque desde hace muchisimos años lo veía como algo inviable porque la chirigota nuestra con la que hemos ido al Falla era de la peña de los 20 minutos, vamos que sólo actuábamos una vez en el teatro", ríe Labajo que consideraba el Falla casi "como un ensayo general para luego ir a la calle a pasarlo bien, oye, aunque algún año hemos estado para un pasecito más", vuelve a reír el carnavalero que esta vez vive una situación "novedosa, rara" con este pase a semifinal. "Contentísimo estoy y estamos y con todas las miras puestas en dejar sensaciones agradables, que guste a la gente y, sobre todo, que nosotros estemos contentos con lo que estamos haciendo".