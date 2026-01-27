Antonio García, El Alemania, vuelve a la comparsa 39 años después en el Falla: "Ha sido un regalo"

El Falla vivió esta noche otro momento que quedará para el recuerdo. Antonio García, el Alemanía, aparecía en el centro de la comparsa 'La condená'. El chiclanero volvía a salir a una comparsa 39 años después, desde 'Pescadores fenicios' en 1987. "Ha sido un regalo", decía emocionado tras terminar la actuación con el grupo. "Es que algunos con los que los salgo no habían nacido entonces, es que hay chavales que podían ser mis hijos", contaba el mítico comparsista, al que sí vimos en un coro allá por 2018..

El Alemanía ha explicado que su hijo, Tommy Alemania, "ha estado detrás de mí bastante tiempo". "Venga, papá que me hace ilusión salir una vez contigo, me decía, y cuando un hijo te pide algo son palabras mayores". Así que "aunque no sabía como estaba de la voz para esto, aunque no ando del todo mal porque yo me preparo mis cositas, me animé. Había que mantener el nivel y he tirado del carro como uno más y estoy mu feliz", añadía el artista, que se ha llevado todas las miradas durante la actuación al volver a ver su presencia en escena, sus movimientos y su voz.

El público le ha mostrado su cariño. "La gente ha estado con nosotros desde el primer momento, dando muestras de cariño, muestras de afecto, y ya eso ayuda bastante a cantar. Ha sido un regalo", apuntaba. "Y repetiría, vamos que volvería otra vez ahora a cantar", se apuntaba del tirón Antonio, antes de esperar incluso al posible nuevo paso en cuartos. "Esa solera, ese pellizco, que no se pierda", le gritaba el respetable.

La comparsa con el que ha vuelto a las tablas está escrita por Patricia Andrés, la única autora que realiza una agrupación entera masculina, y Tomás García Delgado, Tommy Alemania, su hijos, que no ha podido aguantar la emoción tras compartir escenario con su padre. "El resultado de la comparsa ha pasado a un segundo plano", comentaba con ilusión a los micrófonos. Ha sido un día bonito.