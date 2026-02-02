Antonio Bayón: "Hemos paladeado el primer premio de 'El gallinero' lo que hemos podido y ha costado más resetear"

Antonio Bayón es el autor de uno de los coros más premiados de los últimos años y vigente primer premio de la modalidad obtenido en 2025 con 'El gallinero'. En la entrevista repasa la consolidación de este grupo de Los Estudiantes, su visión de la modalidad y del concurso y la dificultad añadida que conlleva la transición a una nueva propuesta desde una idea ganadora.

Pregunta.¿Cómo ha cogido la gente la idea para este año de 'Las mil maravillas'?

Respuesta.Creo que bien, la primera impresión ha sido muy buena. Lo que percibimos tras la primera actuación fue un feedback muy parecido al que hemos recibido otros años, o sea que por esa parte estamos muy contentos con lo que es la primera impresión que ha dado el coro en el concurso.

P.¿Cómo surge esta idea de los ladrones que vienen a robar a Cádiz antes de que la roben otros?

R.Nosotros solemos siempre tener alguna idea guardada en el baúl por si hay algún año que no sale algo muy claro, pues rebuscamos. Y esta era una de las ideas que teníamos ahí aparcadas. Entendíamos después de 'El gallinero' que teníamos que hacer otra cosa, algo un poquito distinto. Habíamos tocado mucho el tema carnavalero, el tema concursero, y nos atraía la idea de llevar esta historia tan conocida de Alí Babá y los 40 ladrones, llevarla a una perspectiva más gaditana, esa idea de que somos unos ladrones gaditanos que robamos precisamente para que no nos robe la gente de fuera nuestra identidad, nuestras cosas más valiosas. Nos atraía mucho y partía con lo que habíamos hecho ya el año anterior. No nos gusta repetirnos y nos gusta explorar otro tipo de cosas y esta idea reunía esas condiciones.

P.Y tras un primer premio, entiendo que con un poco de presión en un año en el que habrán pasado muchas cosas, supongo.

R.Claro, claro, el principal handicap es que hemos alargado 'El gallinero' todo lo que hemos podido, no es para menos. Había que paladear ese primer premio que obtuvimos, y eso te lleva a que cueste un poquito hacer un reset y empezar con la idea nueva. Entonces este año con el carnaval mucho antes, hemos tenido que apretar desde el principio. Nosotros empezamos normalmente más relajados, pero este año ha sido más a piñón porque hemos empezado tarde. Pero bueno, no hemos notado esa presión de venir de un primero luego a la hora de hacer y desarrollar esta idea.

P.Este año el grupo cumple 20 años desde que se conformó en la cantera. Su directora, Pilar Tejada, nos comentaba que no habían pensado en ninguna celebración especial pero ese tiempo es para festejarlo

R.Bueno, ya lo valoraremos más tarde, ahora metido en la vorágine del concurso... Pero sí, el coro como tal, como asociación coro de Los Estudiantes, empieza en el año 2000. Es verdad que en 2005 no pudimos sacar el coro por falta de personal, y prácticamente empezamos desde cero desde juveniles. La gente que empezó con 12 años, como Pili, como Rubén, como Carmen, pues ahora están aquí con 32 años y no se han movido del coro, han pasado por todas sus etapas. Es una efeméride bonita, para recordarse, pero ahora mismo no tenemos previsto nada especial. La vorágine del concurso nos lleva a a dedicarnos en cuerpo y alma.

P.Junto con Rubén y Pilar habéis conseguido un equipo creativo que está resultando bastante exitoso

R.Prácticamente hicimos esto desde el año 2014, que fuimos 'Los Bacanales', en el que ya Rubén cogió las riendas musicales, Pili se puso al frente del grupo y yo continuaba con la letra. Pues desde 2014 no lo hemos cambiado, entendemos que ha ido funcionando. Aparte, la relación entre nosotros tres va mucho más allá del carnaval. Somos amigos desde, yo que sé, desde que eran pequeños y yo los llevaba a todos lados y los padres me daban esa confianza. Ahí se ha fraguado una amistad que va más allá de esto. Es verdad que en carnaval nos entendemos muy bien. Rubén se adapta a mí y yo a él, tanto en letra como en música y luego Pili, que es una genio y es la que lo funde todo y ahí están los resultados.

P.Respaldado por importantes premios en los últimos años

R.Sí, sí. La dinámica no ha cambiado mucho, hacemos prácticamente el mismo trabajo o la misma preparación desde que empezamos en 2014, que pasábamos a cuartos de final, a ahora que ganamos primeros premios. Pili plantea unas dinámicas muy entretenidas en los ensayos que hace que la gente, además de aprender, no lo vean como un muermo, es siempre algo dinámico, divertido. Esta forma de trabajar hace que el grupo se haya mantenido muy estable durante tanto tiempo y eso ha facilitado mucho la labor de Pili a la hora de meter una nueva cuarteta, de adjudicar algunas voces o coreados, sabe perfectamente a la gente que se lo puede pedir porque los conoce ya al dedillo. Creo que es otra de las claves del éxito, el mantenimiento de nuestro grupo durante tanto tiempo.

P.¿Qué tal ve la modalidad este año? Se mantiene el nivel entre los coros punteros

R.Sí, la verdad que sí. Veo la modalidad muy parecida a como está siendo estos últimos años. Hay un ramillete de cuatro, cinco coros que estamos optando ahí a la final. Y lo que sí veo desgraciadamente es que luego hay como un escalón muy grande. Hace unos cuantos años había siempre coros que algún año podían optar a la final, otros años no. Te hablo de la época de cuando salía Juan Antonio Lama o la época anterior de Paco Mora. Eran coros que estaban ahí punzantes, aunque había un escaloncito menos no era tan acuciado como ahora. Hay muy buenos coros pero nos falta ese puntito intermedio entre los que están ahora peleando una final y los que deberían de pujar para entrar.

P.Siempre ha defendido el arrastre de los puntos desde desde preliminares para el concurso. ¿Este se amolda más a sus preferencias?

R.Sí, totalmente. Me gusta por el hecho de que empiezas a correr desde la línea de salida, no desde 10 metros más para adelante, como sería no puntuar hasta la fase de cuartos. Y si tienes un tropezón en los 10 primeros metros, pues te tropezaste. Así hacemos que todos los pases tengan un sentido y a nivel de repertorio haya que apostar en cada uno de ellos. Considero que un coro o cualquier otra agrupación que quiera optar a un premio, que quiera estar en una final, tiene que tener un repertorio de al menos ocho letras válidas. No te digo que todas sean espectaculares, pero sí tiene que tener un repertorio bastante amplio para demostrar precisamente esa calidad.

P.¿Qué podemos esperar de estos próximos pases de 'Las mil maravillas'?

R.Bueno, el coro va a hacer lo que hace siempre. Creo que ahora en esta fase se le va a notar, como le pasa también a muchísimos grupos, que va a ser un coro más asentado, más después de haber tomado la primera impresión. Ya sabemos lo que ha gustado o ha dejado de gustar de la agrupación y nos centramos en poder hacer un pase mejor todavía. Eso es lo que espero. El coro, a medida que vaya superando fases, si las supera, espero que cada vez haga una actuación mucho más redonda.

P.Y para terminar, la pregunta fija para rememorar el 50 aniversario de la muerte de Paco Alba, ¿con qué copla se queda de él?

R.Rubén, ¿cuál es esa que cantamos de vez en cuando? ¿La de 'Los corrusquillos gaditanos? (se ayuda de Rubén Cao que tiene a su lado) Sí, 'Me dijeron que Cádiz', de Los corrusquillos.