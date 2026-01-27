Antonio Álvarez 'Bizcocho' ('Ssshhhhhh'): "Se trata de ser irreverentes, pero sin ser agresivos"
El autor de San José de la Rinconada explica que han fusionado en el repertorio sus dos pasiones, el Carnaval y la Semana Santa, tomando como referencia un tipo que se presta mucho a la carga
Orden de actuación de las preliminares del COAC 2026
Antonio Álvarez 'Bizcocho' se pasa este año de la "Veracruz a Veraluque", de la Semana Santa al Carnaval y de los nazarenos a los penitentes, sobre los que canta junto a su chirigota 'Ssshhhhh' enfundado en un tipo de saetero con el que ha conectado directamente con el público en la carrera oficial del Falla. "Soy cofrade, sí, son dos mundos que conozco bien, he aprendido de ambos, que llevo desde pequeño, en mis raíces, así que he juntado dos pasiones", reconoce.
Dos pasiones que han hilado con arte y una buena dosis de carguita, "porque se trata de ser un poco irreverente, pero sin ser agresivo, porque no hay intención de hacer daño a nadie, simplemente de hacer algo divertido, reseñando esos puntitos en los que sabes donde dar, tanto si sales en Carnaval o como en Semana Santa, es lo que hemos tratado de fusionar y creo que ha funcionado", desgrana, contento tras soltar la primera saeta de preliminares.
También ha caído de pie este personaje de saetero, poco traído a las tablas del teatro en su papel protagonista, "porque nos gusta ser muy honestos con las ideas que se nos ocurren, y como sabíamos que nunca había salido un saetero, apostamos por él, porque se prestaba a la carga desde la música, algo que a nosotros se nos da muy bien", explica del sello inconfundible de su chirigota, que este año cuenta con la incorporación como autor de Pablo de la Prida como gran novedad y con un excelente resultado.
De hecho, cuando "empezamos a cantar cosas cachondas, con la saeta de fondo, nos dimos cuenta que podía funcionar, desde el tipo sobrio y realista que a nosotros nos gusta, como el año de Manuel, pues que te abren un campo muy grande de chistes", añade.
En cuanto al repertorio en altura, aunque están acostumbrados a escenografías elevadas, confiesa que "ha sido una incógnita saber cuál sería el resultado hasta el momento de salir, a qué altura teníamos que cantar para que nos fuese bien, que no fuese incómodo para la gente, para los medios de comunicación, y hemos buscado el equilibrio que funcionara bien para todos. Ha salido súper bien", concluye, a la espera de subir de nuevo al balcón a soltar sus próximas saetas.
También te puede interesar
Lo último