Ángel Gago: "Ha sido nuestra mejor final de los últimos años"

Estamos en la gran final con un grupo abonado a la misma desde hace mucho tiempo: el cuarteto de Miguel Moreno, este año '¡Que no vengan!'. Es un día de fiesta y por eso proponemos a su director, Ángel Gago, después de coronar el Everest, que lo primero que diga no responda a una pregunta. Libre albedrío. "Viva el carnaval de Cádiz. No puedo explicar con palabras lo que se siente, lo que se disfruta y lo que es salir de ahí con mis amigos, con mis hermanos, después de meses de ensayo, que nosotros no tenemos bronca ni tenemos... ni un sufrimiento", decía exultante en un pasillo del Falla, fuera del escenario, donde hacía tanto frío como en la montaña nepalí.

Después de más de 20 finales, preguntamos, ahora sí, por las sensaciones acopiadas tras esta. "Tengo mala memoria, pero es verdad que de las últimas, de los últimos años, ha sido la mejor. Ha sido una final muy, muy completa, el público está muy bien". Y es que "después de muchos años eso se nota. Abres el telón y notas el teatro cómo está. Y tú notas si está el vientecito, si está, y está bien la cosa. He disfrutado muchísimo", añadió.

Que no vengan. Visto lo visto en este concurso, parece que el mensaje del cuarteto no cala. "Nosotros somos como una tortura china, poco a poco, una gota. Sí, sí, calará (risas)". Pero, ¿cuándo? "Cuando cambie el público y sea como el de los 90. Yo digo que a la calle venga quien quiera. A hacer carnaval, haz lo que quieras. Esto es la cuna de la libertad. Pero aquí no -por el Falla-, aquí... esto necesita un respeto".

"Esto no va de venir por ilusión. Aquí tiene que venir gente que respete esto. Y yo hasta cierto punto consentiría que uno del Mentidero pueda sacar algo malo. Pues oye, esta es tu casa, coño. Pero del barrio del Mentidero de Burgos no es necesario", apuntó.

Quiso aclarar que "se agradece que venga gente buena, los de Écija, el Bizcocho, El Patriota. Da gusto porque aportan a la fiesta, pero para venir para no aportar, quédate en tu casa. Te ahorras la gasolina y hay muchos accidentes. ¡Qué necesidad tenemos!".