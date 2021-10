20 agrupaciones del Carnaval de Cádiz que meten miedo

La festividad de Halloween ya se ha extendido a nivel global gracias a la influencia que tiene la cultura anglosajona en todo el mundo. En la Bahía de Cádiz, varios municipios ya apuestan decididamente por organizar actividades y adornar las calles con el terror como atractivo. En Cádiz, todo acaba desembocando en el Carnaval. Muchas agrupaciones han utilizado personajes del mundo del terror para dar sentido a sus repertorios. En muchos casos, el horror se transforma en humor, mientras que en otros sirven para profundizar en diversos asuntos sociales. Ante la proximidad de una celebración que atrae al público infantil y joven, le ofrecemos un repaso por algunas de las agrupaciones más conocidas que tratan esta temática.

1981. Chirigota 'Los vampiros tajarinas'

Las cosas del gran Agustín González 'Chimenea' junto a su buen amigo Antonio Torres, segundo premio del concurso local. Dráculas gaditanos a los que "mejor que chupar la sangre por la gloria de mi pare me gusta chupar del bote". Impagable la surrealista presentación con la participación, como camarero, del gran cuartetero Manuel González 'El Bola'.

1984. Chirigota 'Las brujas piti'

La excelencia de la música del Noly con la letra de su hermano Joaquín. El Petra, Manolo Santander, Andrés Gatica y compañía en su primer gran éxito, aunque sin suerte para alcanzar la final. El pasodoble 'Como salidas de un cuento', en el kit básico y esencial de una barbacoa. Brujas pitis que arden al final del Carnaval.

1985. Comparsa 'Zombies'

Un impacto de los más grandes que se recuerdan en el Concurso. Aire fresco para la modalidad en la segunda comparsa de Antonio Martínez Ares. Una caracterización asombrosa para la época, una versión carnavalesca del 'Thriller' de Michael Jackson. Ya saben, "disfruten de esta vida que es muy corta, que el tiempo se nos va de entre los dedos".

1986. Comparsa Hombres lobo

Tupidas barbas para una agrupación de Enrique Villegas, tercer premio, que imponía en el escenario, con 'El Alemania' en plena licantropía comparsera. Aullidos para la presentación y el trío del pasodoble. "Al influjo de la luna siento que mi cuerpo se va transformando... y cuando soy lobo me siento feroz...".

1987. Chirigota 'Terror terrorífico en la casa del horror horroroso'

El año después del pelotazo de 'Las momias', Love, los Cornejo, Paco Jiménez y compañía se alojaron en un castillo encantado muertos de miedo, con la garra de un monstruo en el hombro y unas grandes ojeras. ¿Quién podría conciliar el sueño allí? "¿Susto a mí?.. ahh". Segundo premio tras 'Un montón de guanaminos'.

1991. Comparsa 'Calabazas'

La explosión de Martínez Ares y su definitivo abrazo con las nuevas generaciones de aficionados. Un espantapájaros "atao al maero de las coplas" que llevaba por cabeza la inquietante calabaza de Halloween, cuando la celebración americana aún no había invadido España. Segundo premio en el Falla.

1994. Chirigota 'Los muertos del Carnaval'

De nuevo Santander, Petra, Bernardi, Gatica, Tano..., con la música de Paco Rosado. Muertos vivientes en un mausoleo donde figuraban los tipos de sus anteriores chirigotas. "Si tú vas con tu parienta al carrusel a disfrutar, y le jalan, la despeinan, la pellizcan, la estropean, y no la dejan pasar, tú no vayas a mosquearte... con los muertos del Carnaval".

1995. Comparsa 'El brujo'

Brujería para recordar al creador de la comparsa, Paco Alba. De nuevo, Martínez Ares en pleno apogeo con el grupo que dirigía Ángel Subiela. El rebosante caldero de las coplas con fuego en el estribillo. "Como yo no tengo nada que darte haré un hechizo para salvarte, abriré el librito de los conjuros, 204, 201... dabadabadabadabada, aquí está, Cádiz y su Carnaval".

2000. Coro 'Los desoterraos'

Momias que esperaban su momento bajo el suelo de Cádiz. Restos arqueológicos que daban miedito merced a la buena caracterización y a un tipo espléndido. Faly Pastrana y Quico Zamora, con la dirección de José Manuel Pedrosa, en años en los que este coro no bajaba del segundo premio "Llevamos entre polvo y polvo, tres mil años en la ciudad... y siempre caen algunos más en el Carnaval".

2004. Comparsa '1800. Los inmortales'

Juan Carlos Aragón y sus elegantes vampiros victorianos. Comparsa que no entró en la final, aunque ese año pasaban seis. "Déjame que de tu sangre los mares me beba, para que la vida eterna contigo la viva. Arráncate el crucifico que en el alma lo llevas, descálzate compañera y que otro dios te bendiga". Y para el recuerdo el "yo me enamoré de ti por culpa de los Carnavales".

2004. Chirigota 'No somos nadie'.

El grupo del Love en modo zombie, provocando más risas que miedo. Segundo premio. Magnífico pasodoble de Chico Cornejo para esta chirigota. "Por lo visto al cabrearse la gente pierde los nervios, yo comprendo que insultarse le sienta muy bien al cuerpo, es preciso desahogarse... pero no cagarse en los muertos joé, no cagarse en los muertos".

2004. Chirigota 'Los mostru'

Año prolífico en agrupaciones de terror este 2004. Vera Luque concursó antes de su eclosión con una chirigota que en muchas quinielas estaba como finalista, aunque no pudo ser. Los monstruos por piezas fabricados por el Doctor Frankenstein cosidos a mano y esperando que alguien les 'cosiera' unas langostinos.

2008. Chirigota 'Los monstruos de pueblo'

Drácula, la Momia, el Hombre Lobo y Frankenstein... pero de campo. Surrealismo puro del Yuyu. Segundo premio. "A las siete de la mañana cuando se levanta pa trabajar, el hombre lobo dice lo mismo que dices tú: ya son las siete... ajuuuuuuu".

2009. Comparsa 'Los trasnochadores'

Jesús Bienvenido y sus vampiros aristócratas, sibaritas y sinvergonzones, asustando y a la vez atrayendo a indefensas damiselas. Repartiendo por las noches 'bocaítos' y danzando con la conga del trasnochador. Una de las obras más destacadas de este grupo. Tercer premio.

2011. Comparsa 'Los príncipes'

El Juan Carlos Aragón más tenebrista. El demonio, príncipe del mal, de la oscuridad. "Qué pobre diablo te contó la gran mentira de que el dinero no da jamás la felicidad. Quién te lo contó, qué diablo más pobre sería, o qué poco te quería dar".

2012. Cuarteto 'Drácula de gran estoque'

Drácula, Igor, Van Helsin y su ayudante Joaqui. La parodia de José Manuel Cossi y Miguel Ángel Moreno sobre el famoso conde, encarnado por Ángel Gago. Desde Transilvania a Cádiz con el humor propio de estos cuarteteros que alcanzaron el segundo premio.

2014. Chirigota 'Hoy no me puedo levantar'

Sucediendo a 'Los de gris', el grupo de Lupo, Jesús Silva, Popo y compañía llevó al Falla a un grupo de famosos artistas revividos, convirtiendo en zombies a Elvis Presley, Michael Jackson, Amy Winehouse, Freddie Mercury, El Fary...

2016. Chirigota 'Los que viven de gañote'

Juan Carlos Vergara, José Antonio Alvarado y Chico Cornejo crearon esta agrupación, la penúltima que llevaron al Concurso del Falla los del Love. Vampiros satirones, vacilones y con mucho arte.

2020. Coro 'Al sonar las doce'

La última creación de Luis Rivero en el último Carnaval por ahora conocido, cuarto premio en su modalidad. Las doce de la noche como la hora que separa el bien del mal. Seres del terror de un coro que podremos ver el día 31 por las calles de El Puerto de Santa María participando en la Cabalgata de Halloween.

2020. Chirigota 'Los Gipsy Scream'.

Después del éxito de 'Los Daddy Cadi' en el año anterior, los chirigoteros sevillanos se metieron en la piel de unos feriantes gitanos de la Casa del Terror. Pennywise, el payaso de 'It', la niña de 'El exorcista', Freddy Krueger, las gemelas de 'El resplandor'... terror cinematográfico.