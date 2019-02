El Spoticai de Nandi Migueles

Fernando Migueles Santander, Nandi Migueles, es otro de esos carnavaleros que sin perjuicio de amar el compás patrio es poseedor de una amplia cultura musical. Lo demuestra con su lista de Spoticai donde el autor de 'Ópera Cádiz' hace gala de su gusto por la música clásica, además de otras sorpresas.

"Comienzo con Lacrimosa (Réquiem Mozart) porque es la pieza que más me ha gustado interpretar con la coral de la UCA, y que por cierto estrenaremos próximamente, en mayo, junto al cantaor David Palomar", adelanta el alma mater de El coro de los Niños que también incluye entre sus preferencias "la Misa en C de Mozart Kirie que, junto a la misa completa del compositor, es lo mejor que he escuchado musicalmente en mi vida; y también la canté con la coral", recuerda.

Otra de las piezas que también ha cantado Migueles es Since by man can death, de El Mesías de Händel que aunque "sin ser la más conocida de ese oratorio, me transporta al oírla". Al igual que el Final de La Pasión según San Mateo (Bach) que "es un tema que engrandece el alma a alguien tan agnóstico como yo".

También añade el carnavalero a su playlist el Comuniqué de Dire Straits pues "ese disco completo marcó mi juventud y mi oído musical", Highway Star, de Deep Purple, porque "de ese grupo aprendí que solo hay música buena o mala, y sus músicos son de los mejor de todos los tiempos" y "todo lo que cante" Jessye Norman, "una soprano que hace de su voz una orquesta y todo lo que canta lo convierte en sublime".

Migueles cierra la lista de sus diez canciones con La gatita presumida de Antílopez ("una canción que te invita a vivir de un dúo imprescindible en mi lista"), Es caprichoso el azar de Serrat ("mi canción de amor preferida de mi cantautor preferido") y Cuídame de Pedro Guerra y Jorge Drexler ("un tema de dos maestros que empequeñecen a cualquiera que se sienta poeta").