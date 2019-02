El Spoticai de Antonio Rivas

La primera canción de la lista de Antonio Rivas, autor del cuarteto 'Matando el gusanillo' y presidente de la Asociación de Antifaces de Oro, tiene una connotación carnavalesca. “Conocí 'Corazón gitano' por la versión del popurrí de 'Los belloteros' de Paco Alba, de 1975. Fue su última cuarteta. Luego conocí la versión original”, apunta. Añade Rivas que “me da cosita porque parece que era su despedida. .. y solo diré adiós. Y solo diré... laralala...”. En efecto, meses después fallecía el creador de la comparsa. También nos explica que 'Los sonidos del silencio” de Simon & Garfunkel “la asocio a días de estrés por la terminación de la carrera. Escucharla me relajaba”.

'Mi querida España' de Cecilia y 'Libre' de Nino Bravo “me llevan a mi infancia y a la tragedia de su repentina pérdida, pero ambos nos dejaron un legado de canciones impresionantes”. En el caso de 'Yolanda' de Pablo Milanés y 'Guantanamera' de Compay Segundo, son temas que le transportan “a un viaje que hice a Cuba para resolver un tema profesional que afectaba a una casa en Cádiz en la calle Hércules. Cuba es literalmente música en cada esquina”. Coincide además con otros autores en la elección del 'Let it be' de los Beatles y en la colosal 'Mediterráneo' de Serrat. Completan la lista 'Son mis amigos' de Amaral, una sentida oda a la amistad, y 'Pongamos que hablo de Madrid', una canción de Joaquín Sabina que a Rivas le gusta versionada por Antonio Flores.