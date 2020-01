Roberto Leal: "Siempre tengo el Carnaval de Cádiz en la boca, esté donde esté"

“Soy un enamorado de la ciudad de Cádiz y por supuesto de su Carnaval”, dice Roberto Leal al otro lado del teléfono. No hace falta que lo jure. Al presentador de Operación Triunfo lo hemos visto hablando de la fiesta gaditana en un programa de máxima audiencia, cantando con sus concursantes gaditanos o llevando a su programa de Canal Sur, ‘Escala Sur’, a Martínez Ares y otros artistas versionando las coplas. “Siempre tengo el Carnaval en la boca, esté donde esté”, afirma.

Esta noche de jueves, Roberto Leal regresa al COAC como coautor de la chirigota ‘¿Qué disse cabessa?’ y atiende a la llamada de este diario. “El veneno del Carnaval le ha ganado a la falta de tiempo”, responde el periodista sevillano al por qué de su vuelta, mientras que no puede dejar de sentir ese pellizco en la barriga antes del estreno, como cualquier otro que siente esta fiesta. “Creo que incluso me pongo más nervioso que en mi trabajo en directo, porque en mi oficio lo puedo controlar más todo pero en el Falla es un salto al vacío, una adrenalina que me gusta”, explica.

Pese a que no para de trabajar, el presentador se embarcó de nuevo en la autoría de la chirigota junto con su amigo Jaime Piña en la letra, que es el que le ha ido metiendo una “dulce presión” para llevar a cabo del repertorio, y que “curiosamente es el año que hemos terminado más pronto”. A sus viajes en AVE y al Whatsapp también le debe mucho, porque apenas ha podido ir a dos ensayos de la agrupación, con música de Carlos García.

Leal no concursaba en el COAC desde 2014 aunque lo del Carnaval le viene de lejos. Empezó a salir en chirigotas locales de su pueblo “hace ya 20 años” y en su periplo por el concurso de Cádiz logró en dos ocasiones pasar a cuartos de final, “algo grande para nosotros”. “Para mí el Carnaval ha sido una forma de vida desde hace muchos años”, comenta y por eso este jueves, y “por el respeto que le tengo”, traen al Falla algo trabajado y una idea “que me pareció curiosa desde el principio” y con el que espera que se pase un buen rato. “Puede conectar más o menos con el público luego, pero hay gran trabajo detrás, como la mayoría de agrupaciones. De su popularidad espera que no dependa el futuro de su chirigota. “De hecho creo que si eres popular y tu chirigota es mal, la hostia es mayor”, ríe.

El conductor de OT 2020, que coincidirá con Antonio Martínez Ares, uno de sus autores admirados y al que entrevistó y conoció en su programa de Escala Sur; cree que el Carnaval gaditano no deja de expandirse y señala a la importancia de que referentes de la música andaluza como Vanessa Martín, Manuel Carrasco o Pablo López, además de Alejandro Sanz, "sean sus abanderados cantando en sus conciertos pasodobles".

Él seguirá también contribuyendo. "Me dicen jartible, bueno pesado porque allí en Madrid no dicen jartible, cuando es mayo y sigo cantando Carnaval", bromea. Y es que, insiste no solo es un enamorado del Carnaval, sino también "desde pequeño de la ciudad", donde vivió una temporada por el trabajo de su padre. "Tengo una relación con Cádiz muy bonita y el Carnaval es también la manera de la canalizarlo".

Pero más allá, Leal opina "que en un programa como OT, que llega a tanta gente joven y en toda España se hable así de Carnaval es muy bonito". "Que sea vea el amor que le profesa a la fiesta su gente, como ahora con los dos concursantes barbateños, Jesús y Javy, y el año pasado pasaba el sanluqueño Dave, hace que mucha gente te pregunte y se interese por bajar a Cádiz, a la calle y conocerlo", argumenta.

De momento, no descarta cantar alguna coplilla con los concursantes andaluces a lo largo de los próximos programas de esta edición de Operación Triunfo.