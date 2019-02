Dave (OT) disfruta del Falla y Martínez Ares

"Envenenado". Así está Dave Zulueta, el cantante sanluqueño de Operación Triunfo (OT) 2018, al no poder salir este año con su chirigota ilegal. El joven no puede negar que es un fiebre del Carnaval. Lo comprobamos en el programa, donde cantó varios pasobobles, y lo ha confirmado esta noche, donde no ha sido casualidad que acuda a la sesión donde cantan 'Los carnívales', de Martínez Ares, con el que se intercambió mensajes en el programa de televisión. "Está buscado", ríe ante los medios que le preguntan en el Teatro Falla, aunque aún no conoce a su ídolo.

Un ejemplo. "El día que cantó Martínez Ares en cuartos de final estaba de cena con unos amigos y me metí en el cuarto de baño para escuchar los pasodobles. Salí esmorecido con el del padre", cuenta. Además, se molesta con sus compañeros de piso cuando está escuchando "una letra de vellitos de punta" y hablan. "Eso no se hace, todo el mundo lo sabe", ríe. El artista, que vive en Madrid con otros dos concursantes del programa, asegura que uno de ellos, Damion, define el Carnaval como "15 hombres cantando como Dave", bromea.

Pero aunque está viviendo fuera está al día de lo que pasa en el COAC. Incluso le mandó un mensajito por redes sociales al Bizcocho, que bromea con su pronta salida de OT en su presentación. "Ha durado menos que Dave en OT, dicen, y y yo les dije de cachondeo que me fui el cuarto y que eso me suena de algo".

Dave se moja. Dice que sus favoritos son 'Los carnívales', en chirigotas 'La maldición de la lapa negra', 'Er chele vara', en coro 'Gran reserva' y en cuartetos el Gago, "aunque también me río mucho con el Morera. Y que le gustaría volver a salir, "no sabe si como autor, componente y en la calle, pero me gustaría hacer algo", apunta el joven que salió en el Falla un año, con 'Los cafres'. ¿Y si llama Martínez Ares? "Si me llama Martínez Ares me da un infarto, pero no me vaya llamar", añade con age.

De momento, está empezando su carrera profesional. Está preparando algo, "que espero que guste", dice; aunque estas dos semanas las tiene libre para estar por Cádiz. Eso sí, va a seguir "expandiendo" el Carnaval por donde pueda.