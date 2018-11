Recibidas 16 nuevas inscripciones en las oficinas del Patronato

A falta de tres días hábiles para el fin del plazo de inscripción, el Concurso de Agrupaciones de 2019 cuenta con 67 grupos registrados tras la llegada de 16 nuevas altas a las oficinas del Patronato este jueves. Así, la categoría de adultos alcanza las 54 agrupaciones, siete la de juveniles y seis la categoría infantil. En adultos el COAC 2019 cuenta ya con doce coros, dos cuartetos, 18 chirigotas y 22 comparsas a la espera del aluvión final de inscripciones antes del fin del plazo, fijado para el próximo martes 20 de noviembre.

Entre los nombres propios de la jornada destaca la comparsa defensora del primer premio de la modalidad, la de Juan Carlos Aragón, que buscará repetir el éxito de 'Los mafiosos' con 'La gaditaníssima'. El grupo cuenta con alguna novedad respecto al pasado Concurso, con la baja de Nico García y Eu Marín y las incorporaciones de Jesús Rueda El Cateto y de Dani Obregón.

Otra comparsa a tener en cuenta, semifinalista en este 2018, y que ha escogido este día para inscribirse en el próximo certamen de coplas es la de Iván Romero y Nono Galán, '¿Te lo cuento o te lo canto?', que fuera 'Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos' en la última edición del Concurso.

También es novedad la chirigota del Bizcocho, cuartofinalista el pasado mes de febrero con 'No te quemes todavía' y que intentará repetir el éxito de 2017, cuando fueron tercer premio con 'No te vayas todavía', con su nueva propuesta, 'Los jarabe de palo'. Antonio Álvarez Bizcocho también colabora en el repertorio de la otra chirigota de San José de la Rinconada inscrita hoy, 'Si te he visto no me acuerdo'.

En el listado de novedades también llaman la atención la nueva chirigota de Ramón Peñalver, 'Hospital General San Gangui', y el regreso del coro de Francis Sevilla Pecci, que se llamará 'El taller de los libretos prohibidos' en su regreso a las tablas del Falla.

Casi toda Andalucía representada en el Concurso

Cádiz capital es la localidad que más agrupaciones aporta hasta el momento al COAC 2019 con 22 grupos inscritos, mientras que otros 13 llegarán desde diferentes puntos de la provincia gaditana. San Fernando (3), Chiclana (2), Puerto Real (2) y Conil (2) son los municipios de Cádiz que más grupos aportan al Concurso, mientras que Algeciras, El Puerto, Ubrique y Chipiona tendrán al menos un representante sobre las tablas.

Salvo Granada todas las provincias andaluzas cuentan ya con al menos un representante en el próximo certamen de coplas, siendo la más numerosa la de Sevilla con once participantes (Tres de la capital, dos de Alcalá de Guadaíra y San José de la Rinconada y uno de Carmona, Dos Hermanas, Écija y Tocina).

Cuentan con una agrupación inscrita las localidades de Córdoba, Jaén, Ronda (Málaga), Roquetas de Mar (Almería), Huelva, Mérida (Badajoz), Beniaján (Murcia) y Santoña (Cantabria). En total son diez las provincias que tendrán, a falta de las últimas inscripciones, a algún representante en el COAC 2019.