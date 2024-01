¿Quillo, y a ti por qué te dicen... Popo?

Si escucha el nombre Francisco Javier Quignón quizás no acierte todo el mundo a saber quién es, pero seguro que sí le suena y mucho el nombre de Popo. El chirigotero saltó al estrellato con un particular Danny Zuko con 'Los de gris' y desde entonces las risas han estado aseguradas en cada una de sus intervenciones en el Teatro Falla, desde Arturito hasta el propio ex alcalde Kichi en el Carnaval de 2023 .

Este lunes, lo hizo como Olga Carmona, en 'Un verano sin besos', una de las futbolistas ganadoras del Mundial de fútbol, a las que interpretan en la chirigota del Cascana. Y tras su actuación, con su melena rubia, el viñero nos explicó porque le dicen Popo. Aunque rápidamente la historia está clara: "A mí me dicen Popo, porque de chico no sabía decir cocodrilo y decía popodrilo", desvela. Y se le quedó.

Durante la actuación pudimos ver al Popo enumerar con arte todas las pamplinas posibles con el nombre de Carmona -me gusta Antonio Carmona, Carmona Ordoñez, la película Carmona o revienta, ... -, con traje de fin de año incluido muy parecido al que la deportista sevillana lució para dar las campanadas de fin de año en Canal Sur. Y con la aparición final del Canijo de Carmona.