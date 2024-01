COAC 2024| Paquito del Mentidero, en el corazón de dos chirigotas canallas

Que Paquito del Mentidero se ganó el corazón de todos sus vecinos es un hecho totalmente constatable en este Carnaval de Cádiz, que no es sino un espejo de los sentires de los gaditanos. Pero, especialmente, dos agrupaciones que compiten en este COAC 2024 llevan el recuerdo del querido Paco, fallecido el pasado 1 de septiembre, por bandera. Dos chirigotas que son dos barrios, la Viña y el Mentidero, que se han encontrado en esta octava sesión preliminar

Así, la chirigota del Cascana, 'No hay verano sin besos', 'Carnaval, me cago en tus muertos', la chirigota de Miguel Ángel Ríos, Víctor Jurado y Vitote (el año pasado 'Los bipolares'), han querido que su cariño por Paco, además de en sus corazones de chirigotas canallas, quedara patente también en sus letras.

De esta forma, la agrupación de Juanlu Cascana, que siempre estaba acompañada sobre y bajo escena por el simpar Paquito del Mentidero, ha dedicado uno de sus pasodobles a su querido amigo. Además, 'No hay verano sin besos' ha sufrido en 2023 otra importante baja, la de Willy, uno de sus componentes al que su agrupación tributa con un cuplé.

Por su parte, el lazo indestructible entre los chirigoteros de 'Carnaval, me cago en tus muertos' y Paquito del Mentidero envuelve el popurrí de la agrupación con una última cuarteta emocionante donde relatan su bonita relación con su "niño" Paquito del Mentidero. Y es que no sólo uno de sus hermanos salía el pasado año con 'Los bipolares', no, es que hasta su nombre se debe al llorado Paquito. Un cartel con su carita ilustrada y portado por su hermano cierra los últimos versos del final de popurrí de la chirigota.

Paquito, al que también la Asociación de la Cantera le ha dedicado su concurso de este año, ha estado presente en el Falla también en este COAC 2024. Y esta noche de lunes 15 de enero, más que nunca.