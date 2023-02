Pinceladas de Carnaval en el centro médico

Contagiar la alegría, el calor, el color y la pasión del Carnaval a su ámbito laboral ha sido una de las hazañas más bonitas a las que se ha enfrentado en los últimos años Nieves Pérez, una médica que en su tiempo libre se dedica a transformar con esmalte de uñas la zona de taquillas de su lugar de trabajo, el Centro de Salud de Arcos, donde trabaja en emergencias, a bordo de la ambulancia.

Poco a poco, ha ido convirtiendo las puertas de la zona privada del personal médico, que no deja de ser su segunda casa con largas guardias de por medio, en un llamativo espacio expositivo con míticos tipos de comparsas y de sus componentes. “Soy una picada del Carnaval desde pequeña, y aparte de médico soy autodidacta, también pinto desde siempre, así que decidí unir mis dos pasiones y un día pinté una taquilla y a partir de ahí a quien me lo pedía”.

Las primeras las trabajó en acrílico, “pero vi que la técnica no iba del todo bien, no agarraba correctamente y requería mucho colorido, así que por curiosidad decidí probar con esmalte de uñas y me gustó el resultado”. Fue como tarrito a tarrito, una buena dosis de paciencia, y cientos de pinceladas ha ido moldeando el porte de los componentes de míticas comparsas como ‘Los cobardes’, que es la que eligió para ella; ‘La chusma selecta’, ‘Los irracionales’; ‘Los peregrinos’; ‘OBDC La vida es bella’; ‘Los ratones coloraos’, ‘Los millonarios’; ‘Los trasnochadores’; ‘Los mendas lerendas’; ‘La eternidad’; ‘Los imprescindibles’; ‘La tía de la tiza’, etc.

“Cuando algún compañero o compañera me pide que le transforme la taquilla elijo una comparsa y algún mensaje o letra acorde con ellos, que me recuerde o me inspire por algo, y les encanta, incluso a los que no les gusta el Carnaval y que me han solicitado que les pinte la taquilla”. Tanto es así, “que algunos compañeros que han sido trasladados se han llevado su taquilla y la han repuesto por otra nueva”, mientras que otros de otros centros médicos “me han mandado la puerta y la he pintado, vamos que por Jerez hay alguna suelta”.

También ha firmado un mural en homenaje a Juan Carlos Aragón en varias taquillas continuas escenificando el Credo de ‘Los peregrinos’, añade.

Una particular aventura artística que arrancó en la desolación de lo más duro de la pandemia, “muchas horas a solas, nadie me esperaba en casa, así que decidí hacerlo en los salientes, en lugar de marcharme a casa decidí pintar y soltar los demonios, y de paso aportar un poco de calidez a un entorno que es desangelado, que es nuestro ámbito privado, el del personal, nadie tiene acceso más que nosotros y donde echamos muchas horas”.

Para Nieves Pérez esto significó un alivio para el alma, otra forma de encontrarse a sí misma en lo personal y lo artístico. “Me he encontrado ahí, en esta forma de pintar, aunque llevo pintando toda mi vida”. De hecho, ya había flirteado con el arte inspirado en su pasión carnavalera con colaboraciones de diseños de camisetas para la marca Dos coloretes.

Nieves Pérez no cobra por esto, lo hace por amor al arte nunca mejor dicho, “así que solo quiero que la gente se sienta bien cuando vea su taquilla, es algo de consumo propio y, si les gusta, pues maravilloso”. Pero puestos a aspirar, confiesa que no le importaría ver sus tipos de comparsistas realizados en esmalte de uñas en las paredes del Mercado de Abastos en una exposición, “eso me encantaría”.