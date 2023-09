Peligra la continuidad de la Peña La Salle Viña en el colegio lasaliano

Los 45 años de historia de la Peña Cultural Carnavalesca La Salle Viña pueden estar cerca de su fin si no se solucionan las desavenencias entre la entidad viñera y la dirección del colegio lasaliano. Las discrepancias por la renovación del convenio para el uso de las instalaciones del edificio de la calle Martínez Campos pueden acabar con la peña fuera del centro educativo, en donde está desde que naciera del Coro Parroquial de La Palma y comenzara a aportar a la fiesta grande de la ciudad con el coro 'Los liberales de 1800'.

El pasado lunes, la Junta Directiva de la Peña La Salle-Viña, con su presidente, Joaquín Ballester, al frente, convocó a su asamblea de socios para trasladar el estado de callejón sin salida en el que se encontraban las negociaciones para la renovación del convenio que une a ambas partes. Estas no han llegado a buen puerto a tenor de los últimos hechos, sobre todo al conocer la entidad que otro coro va a usar el centro tras acordar el pago de un alquiler. Esto puede acabar afectando al proyecto del coro juvenil, que en 2024 pretende participar en el COAC con 'La pecera', con letra de Jesús García García, música de La agrupación y dirección de Joaquín Ballester.

El inicio de esta situación parte de la pandemia del coronavirus, momento en el que se tiene que suspender toda la actividad de la Peña La Salle-Viña. Fruto de lo sucedido, en el verano de 2020 no se pudo celebrar la XLIII Semana Cultural Carnavalesca debido a las restricciones sanitarias. Este evento no se ha podido recuperar, lo que supone un importante perjuicio para la entidad ante la ausencia de ingresos. A esto se une la paralización del pago de las cuotas de los socios durante la propia pandemia, lo que también provocó una merma en las arcas de la entidad.

Ante esto, desde la Asamblea de Socios de la Peña La Salle-Viña han señalado que a la anterior Junta Directiva presidida por un histórico como José Luis Fatou la dirección del colegio ya le trasladó la intención de subir el precio del alquiler, que se situaba en 250 euros mensuales. Sin embargo, han recalcado que se le trasladó a la comunidad lasaliana su delicada situación económica, ya que debía seguir respondiendo a todas sus obligaciones.

Una vez que tomó posesión la nueva Junta Directiva presidida por Joaquín Ballester, se retomaron las negociaciones. Así, según han indicado desde la peña, la dirección del colegio comunicó que la entidad no podía recuperar la libertad que gozaba con anterioridad, algo que han insistido que se aceptó.

Tras pasar el último Carnaval, se produjo una nueva reunión en la que el centro educativo propuso la subida del alquiler a 350 euros mensuales y la restricción del uso de lunes a viernes hasta las 23 horas, mientras que en sábados y domingos solo se podría acceder por la celebración de actividades extraordinarias, algo que los socios viñeros consideraron como "desproporcionado" al no poder usar las instalaciones como lo hacían con anterioridad a la pandemia. Ante esto, la Junta Directiva realizó una contrapropuesta del pago de una renta de entre 250 y 300 euros, y el permiso del uso del colegio los fines de semana en un horario delimitado hasta las 23 horas. Este acuerdo sería al menos durante un año para que la Peña La Salle Viña pudiera retomar toda su actividad y recuperarse económicamente.

Estas condiciones, según han resaltado desde la peña, no fueron aceptadas por la dirección del centro, que solo llegó a bajar sus pretensiones económicas a 300 euros, pero sin cambiar las condiciones de uso los fines de semana.

El hecho que ha colmado el vaso de la paciencia para los socios de la Peña La Salle-Viña se ha producido este mes de septiembre, cuando la entidad ha intentado iniciar los ensayos del coro juvenil 'La pecera'. El problema se ha suscitado, según han asegurado desde la entidad, cuando la dirección del centro no le ha confirmado una fecha para comenzar. A esto se suma que han podido conocer que se le han alquilado las instalaciones del centro a otro coro de Carnaval para que ensaye "por una cuantía de 250 euros, que es lo que la peña le estaba pidiendo precisamente". Ante esto, la lectura que saca en claro la entidad es que "no nos quieren allí", sobre todo por no tenerse en cuenta la historia de más de 40 años de la peña viñera y su vinculación con el colegio, mientras que se le ha cedido las instalaciones a otra agrupación para que pueda ensayar.

Con todo, y a la espera de que se pueda recuperar el entendimiento entre las partes, todo se encuentra ahora mismo en el aire, afectando al futuro próximo del coro juvenil 'La pecera' y de la Agrupación Coral La Salle Viña 'Jesús Monzón'.