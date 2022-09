'Palabra de Capitán', el documental sobre Juan Carlos Aragón, se estrena en Filmin

Palabra de Capitán, la película dirigida por el realizador gaditano Nacho Sacaluga ha sido elegida por Filmin, una de las mayores plataformas de cine documental e independiente, para formar parte de su catálogo. Desde su estreno (septiembre 2022) la cinta sobre la figura del carnavalero Juan Carlos Aragón ha cosechado más de una docena de premios y reconocimientos nacionales e internacionales y ha logrado hacerse con cinco premios internacionales, entre ellos, Mejor Película, Mejor Diseño de Sonido y Mención a la Mejor Dirección en el South Cinematographic Academy Film & Arts de Chile; también la principal distinción, Mejor Película Documental, en el Consonance Music &Dance Film Festival 2021 de Los Ángeles, y el de Mejor Guion en el India Cine Film Festival.

Además, fue seleccionada recientemente en la 14ª edición del Festival Cine del Mar de Uruguay para formar parte de su Sección Oficial, en el estadounidense Rhode Island Internacional Film Festival, en el Near Nazareth Film Festival de Israel y también en la Mostra Internacional de Cine Documental de Montaverner y en el Festival de Cine de Ibiza.

Pero Palabra de Capitán ya había obtenido anteriormente otras cuatro nominaciones en foros cinematográficos tan relevantes como el Festival Internacional de Cine Documental y Musical de Barcelona (IN-EDIT 2020), The Indie For You Film Festival 2020, el Paraná Internacional Films Festival 2020 de Argentina y Ciudad del Este Independent Film Festival 2020 de Paraguay.

En palabras del director y productor ejecutivo, Nacho Sacaluga, “a pesar de estrenar en plena pandemia, la película nos ha regalado dos maravillosos años de éxitos en festivales nacionales e internacionales". "En todos ellos, cautivó la obra de Juan Carlos Aragón y, no menos, su personalidad. Esto corrobora el espíritu de universalidad con el que rodamos el documental", asegura.

Palabra de Capitán cerraba su ruta de proyecciones en cines en noviembre de 2020, tras el estreno en Cádiz el 3 de septiembre. La acogida en la ciudad gaditana batió todos los récord de taquilla. Con más de 7.600 entradas vendidas y más de 40 salas de cine que proyectaron la película, Palabra de Capitán llegó a ser uno de los tres documentales españoles más taquilleros de 2020.

La película llegará a la plataforma Filmin el próximo 29 de septiembre.