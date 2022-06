Dj LOLLYPOP: "Pinchar delante de mi gente y en mi ciudad es una sensación preciosa"

Para un Carnaval distinto, un fin de fiesta también diferente. El que Pablo Bonilla- Dj LOLLYPOP- protagonizará en este espectáculo musical, audiovisual, de luminotecnia y pirotécnica responsable. La plaza de la Constitución, entre las estatuas de San Servando y San Germán, será el escenario desde donde se lanzará esta singular propuesta en la que hace tiempo trabaja el DJ gaditano, que en medio de una apretada agenda que lo lleva por festivales musicales de medio mundo, hace parada en su Cádiz natal para este especial encuentro con su gente. Un espectáculo que será “muy divertido”, adaptado a todos los púbicos y estilos musicales.

–Descríbanos el espectáculo. ¿Qué encontraremos el domingo a las 22.00 horas?

-La idea viene de que en años anteriores he realizado espectáculos en San Antonio también en Carnaval que han sido multitudinarios, a nivel del público. Así que se nos ocurrió la idea de este proyecto un poco diferente en este Carnaval tan distinto y sorprender con un espectáculo de música y fuegos artificiales de corta distancia y responsables, que se denominan, porque están pensados para que los niños autistas y las mascotas no sufran. Son a menos altura y menos agresivos. Queremos dar una sorpresa con este show muy trabajado, en el que la música está pensada y sincronizada con la exhibición de pirotecnia, con cuya empresa estamos trabajando desde hace un tiempo.

-¿Había hecho algo similar alguna vez?

-No. He trabajado en festivales con lanzamiento de pirotecnia, pero no así. Así que esto es un súper reto que además afronto en un enclave tan característico en la ciudad, muy asociado a la euforia y la alegría, donde los gaditanos acuden cuando el Cádiz sube o se mantiene en primera. Es un entorno que recuerda a algo divertido y esto lo hace más especial aún.

-Como gaditano, ¿Cómo se siente por el hecho de protagonizar un espectáculo similar en su tierra y en su fiesta más grande?

-Como gaditano, los mejores días de mi vida se me presentan cada vez que tengo la suerte de trabajar en mi ciudad, porque no es lo mismo pinchar delante de mi familia, mis amigos más cercanos, mis vecinos, mi gente, en definitiva. Es una sensación preciosa, delante de la gente que te quiere y que tú quieres y ante un público agradecido con un trabajo divertido. Así que tiene un punto sentimental fuerte ver desde el escenario las calles de tu ciudad y mimetizarte con el entorno, esto es una pasada.

–Pinchará en Baelo Claudia el 16 junio para la Escuela de Arte de Cádiz ¿Cómo se enmarca su trabajo en este entorno?

-Yo musicalmente me caracterizo por ser bastante ecléctico, me adapto bastante a todas las posibilidades, y en Baelo será un espectáculo cultural relacionado con el arte y la moda, así que estoy haciendo un trabajo acorde a lo que cada diseñador me cuenta. Me explica su inspiración y en base a esto le preparo un set musical concreto. Algunos desean algo más tranquilo y otros se prestan a una propuesta de música más electrónica y rockera. Así que el espectáculo de Baelo Claudia será muy a la medida de la pasarela de moda y distinto al de Puertas de Tierra. El de Carnaval será más multitudinario y con gente de muchas edades, de niños a mayores, por lo que tengo que centrarme en una sesión muy divertida que incluya temas comerciales, grades clásicos del pop, himnos musicales de toda la vida, música electrónica y también música actual. Por citar otro ejemplo, en un trabajo que tengo que hacer en un club de Londres próximamente me requieren música electrónica más contundente y seria. En definitiva, siempre me adapto a cada lugar, dentro de mi estilo y mi espíritu musical, que es muy libre.

–Ha participado recientemente en la UEFA ¿Cuál ha sido su mayor reto de todos los festivales en los que ha estado?

-La UEFA sin duda ha sido de los más fuertes porque la responsabilidad de mantener el estadio animado y bailando en la previa en la final, durante el intermedio y en la salida y entregas de trofeos fue grande. Tuve que trabajar la sesión con tiempo de antelación para coordinar con pirotecnia y acróbatas. Es un trabajo que me ofreció una agencia de Londres que suele depositar su confianza en mí para eventos deportivos en la zona.

–A nivel creativo, ¿Cuáles son sus principales influencias?

-Soy un apasionado de la música a todos los niveles, mi pasión es tocar el piano y la música clásica, así como la batería y el rock, y esto hace que mi cabeza viaje por un montón de lugares. Actualmente estoy trabajando con un estudio de Madrid de producciones musicales de música tecno, pero en un género muy melódico que puedo construir a través de música clásica y el piano, así que me siento más seguro y acorde a las emociones que quiero mostrar.

–Ha anunciado en sus redes que en julio va a estar en el Festival Ultra Europe, en su edición de Croacia ¿Qué supone para su carrera?

-Este festival es de los más importantes del mundo y me lleva a la edición de Europa. Tengo facilidad para moverme bien por distintos países, festivales y fiestas. Y estar en este cartel es realmente importante, así que tengo que decir que me encuentro en un momento de trabajo muy fuerte, de los veranos más potentes que he tenido en mi vida. Todo esto también se debe a que la salida de la pandemia ha llevado a celebrar muchos más eventos, de modo que los que teníamos algún recorrido hemos sido los primeros que la industria ha rescatado.

–¿En este momento de su carrera tiene más trabajo que antes de 2020? Cuéntenos otros proyectos

-Yo diría que sí. Este verano voy a estar en París, Inglaterra, Ibiza, Croacia, Barcelona, y aquí en Cádiz, donde cerraré el escenario principal del viernes del 'No sin música', y también estaré en Tarifa y El Palmar. ¡Ah! y no puedo olvidarme del Festival Dreambeach, que lleva esta edición por primera vez a El Puerto de Santa María, con un cartel muy bestia en el que estoy encantado de estar. Es importante para la zona que haya promotores que apuesten por Cádiz, es una suerte que tenemos.