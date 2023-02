Muerte de Julio Pardo| Vera Luque: "Vamos a dedicar nuestra actuación de hoy a su familia y a la familia corista"

"Impactados, flipados". Así se ha quedado esta tarde la chirigota de José Antonio Vera Luque, reunida en el local donde se preparan antes de su actuación en el Gran Teatro Falla, ante la noticia de la muerte de Julio Pardo. "Estamos aquí, hablando ahora mismo de esto, que nos acabamos de enterar y es que no nos lo creemos... Lo veíamos este año más activo, con el tema de la exposición y todo... Es un palazo gordo, un palazo muy gordo", se sincera el carnavalero que esta noche actúa con 'Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán'.

De hecho, Vera Luque y los suyos han decidido sobre la marcha "dedicar nuestra actuación de hoy a su familia y, por supuesto, a su familia corista porque es que estamos hablando de una personalidad que trasciende del mundo del coro, Julio Pardo es historia del Carnaval de Cádiz", defiende el chirigotero.

"No hay un corista con el historial ni con el palmares ni con lo que ha dejado Julio Pardo tras él. ¿40 coros?, no sé, yo es que he perdido ya la cuenta. Hablamos de que se nos ha ido la figura más grande de los coros modernos. Desde la vuelta del Carnaval a sus fechas, desde la llegada de la Democracia, es el corista más representativo. Creo que no me equivoco si digo que es el más importante de la historia moderna de los coros, no sé, tendríamos que remontarnos a los 50, a la época de Cañamaque, a esa edad dorada, para encontrar alguien que se le pareciera", define.

Y es que Vera Luque, "independientemente de que te gusten los coros más o menos, o algunas propuestas suyas más y otras menos", destaca sobre todos los aspectos "su valor histórico". "No hay nadie que haya estado en activo tanto tiempo al nivel de calidad que ha ofrecido Julio Pardo". "Creo que todavía es que no hemos aterrizado en la noticia, estamos inmersos en el Falla, en un día señalado como hoy de corte de fase, pero cantar hoy... Es un palo gordo".

Un "palo gordo" sobre todo "para sus compañeros de modalidad". "Va a ser un día muy complicado para ellos. Lo de abrir y cortinas y cantar... ¿Difícil hoy para esos coristas, eh? Pero yo creo que no hay más señal de respeto y admiración por Julio y por el Carnaval, y creo que él mismo si pudiera respondería lo mismo, que seguir adelante, tirar para adelante con esta sesión acordándonos mucho de él".

Porque Vera Luque opina que "el mejor homenaje a Julio Pardo, como, lamentablemente, a todos esos compañeros que nos han dejado en este tiempo, es acordarnos de ellos, respetar su legado y la obra que nos ha dejado escrita y musicada". "Se ha muerto Julio Pardo, esto es muy gordo, pero la parte que nos toca ahora a nosotros, nuestra responsabilidad como carnavaleros, es recoger como un tesoro todo lo que nos ha dejado y guardarlo para los que vengan después", culmina el autor de chirigotas que manda "un abrazo y mucho ánimo" a la familia de Julio Pardo.