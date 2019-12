Martínez Ares sobre la retransmisión del COAC: "Me encantaría que hubiese un entendimiento"

El autor Antonio Martínez Ares acudió este miércoles al programa Escala Sur, presentado por Roberto Leal, donde charló sobre Carnaval, sus inicios y su vuelta; Juan Carlos Aragón, su faceta de cantautor y de la actualidad del COAC.

En esta línea, Leal le preguntó por la retransmisión del concurso, tras el paso de los derechos a Onda Cádiz TV y la posibilidad de acuerdo con Canal Sur. "Me encantaría que hubiese un entendimiento", apuntó Ares, que aún así incidió en lo alejado que está de temas de organización del certamen, de los que "no quiere saber nada".

"Esto que está pasando es un pa ná y me encantaría que hubiera un entendimiento porque no entiendo realmente de qué va el juego, no lo sé. Confío en que al final haya un entendimiento por el buen desarrollo del concurso y del aficionado, porque no podemos olvidar que ambas plataformas contribuyen un todo, un universo en sí mismo", manifestó en el programa.

Aún así, el autor de comparsas, como ya apuntó en una entrevista en Diario de Cádiz, habló del hartazgo "muy grande en la gente que forma parte del concurso" con todo el tema del Patronato. "La organización está en manos de los mismos llevan un montón de tiempo y, con todos mis respetos, no se dan cuenta del a realidad, algunos de ellos ni participan, no saben de qué va la historia. Yo ya lo dije hace mucho tiempo: que me digan la hora que tenga que cantar y la hora, pero espero que haya un entendimiento".

Antonio Martínez Ares estuvo 13 años sin participar en el COAC hasta que en 2016 volvió a sentir la llamada del Carnaval. Sin palabras nos quedamos al escuchar la historia de boca del ‘maestro’ #EscalaSur4 pic.twitter.com/5oo3KeiFPE — Escala Sur (@EscalaSurCSTV) December 11, 2019

"Hace unos cuantos años me prometí que tiraba la toalla en ese aspecto y lo sigo manteniendo, yo no quiero saber nada de lo que tenga que ver con la organización del concurso. El carnaval es más grande que lo que podamos pensar cualquiera de nosotros, más grande que todos nosotros", incidió.

"Este año va a ser muy duro"

El programa Escala Sur dedicó buena parte de su tiempo a entrevistar al autor gaditano y todo a Cádiz en general, con la presencia de las artistas Merche y Milián Oneto.

En el mismo, quedó patente de nuevo la expectación por su comparsa, este año 'La chusma selecta'. "Aunque sea solo con el nombre tenía que homenajear a Juan Carlos Aragón", afirmó Ares que reconoció el daño por su pérdida y lo difícil que será este próximo Carnaval. "Todos los que amamos el Carnaval y más allá del pique, sentimos su falta y para nosotros va a ser un año muy duro, igual que para la chirigota va a ser muy duro acordarse de Manolo Santander".

En una charla distendida, el autor gaditano habló de cómo se fraguó su vuelta al concurso, sus inicios en el Carnaval, cómo lleva el proyecto de este año y también de su faceta de compositor de canciones, con más de 300 canciones registradas. Una de ellas, 'Se lleva lo retro' fue interpretada por María Pelae. También su comparsa interpretó un par de coplas de 'Los Carnívales'.