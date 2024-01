Manuel Cornejo: "Hago el Carnaval que yo he aprendido y quiero hacer"

Tiene 30 años y lleva viviendo los carnavales esos mismos 30 años. Hijo del recordado Manolo Cornejo (Don Adolfo), descendiente de una gran familia de chirigoteros, Manuel Cornejo Puente se “tiró a la piscina” en 2023 haciendo su primera comparsa en solitario. Y con ella, ‘Cádiz de mi alma’, logró un tercer premio, algo que sólo ha estado reservado para unos pocos. Pero él sólo espera que su comparsa de este 2024, ‘La alegría de Cádiz’, llegue, “es mi preocupación principal”, mientras hace Carnaval siguiendo el ejemplo que siempre ha vivido.

–¿Cómo se enfrenta uno a una nueva comparsa tras conseguir algo como lo del año pasado, que su primera comparsa esté en la final?

–Bien, con los recuerdos tan bonitos te entran ganas de volver. Estoy muy contento, con las mismas ganas del año pasado y con las mismas intenciones de hacer disfrutar y que la gente se enamore de la comparsa si puede ser. Hemos pasado unos cuatro meses a gusto, que es la clave, y deseando que llegue.

–¿Qué cree que es lo que funcionó en ‘Cádiz de mi alma’?

–La verdad es que no sé decirte una cosa sola. Creo que fue un cúmulo, porque creo el concurso es un concurso de sensaciones; entonces tiene que haber varias cosas para que la ensalada le gusta la gente. Quizás la idea que era gaditana, un grupo joven, creo que afortunadamente gustaron también las letras, los temas que se tocaron; una mezcla que nos permitió estar ahí y y que la ensalada de cosas gustaran. Y ojalá se repita por muchos años.

–¿Es una alegría de Cádiz saber que el aficionado estará más pendiente a su comparsa en su estreno? ¿siente más presión?

–La presión es algo que no ayuda a nadie, queremos aspirar a lo que nos dejen pero no nos obsesiona. Hay años que se viene mejor, que se viene peor, que gusta más o gusta menos. La clave está en hacer lo que te gusta, que le guste a la gente que lo va a cantar y ojalá la cojan con todo el cariño del mundo que es con lo que lo hemos hecho nosotros; y hasta ahí. Lo demás es esforzarse en vano. Entonces hay que hacer la comparsa que te gusta, que te convenza, que le guste a los que lo van a cantar y ya está

–¿Cuál fue el chip para atreverse a hacer su propia comparsa?

–Pues fue que Kike (Remolino) decidió no salir en comparsa y tengo un par de amigos que me dijeron: quillo, vamos a hacer una nosotros y salimos. Y yo siempre he esquivado el bulto porque le tengo mucho respeto al Falla y al Carnaval. El Carnaval para el mí es lo más importante de lo que no es importante y también tengo lo s precedentes de que gente mía ha hecho cosas muy grandes y eso es una responsabilidad. Pero nos tiramos a la piscina, si Kike hubiera seguido saliendo, sería yo cajilla seguro.

–¿Y por qué no una chirigota viniendo de dónde viene?

–Bueno, yo tengo más bien poco ánge, soy más bien cortaete, el típico que se pondría detrás del forilo y me parece que hacer una chirigota hoy en día es complicado. Siempre lo ha sido, hacer reír en Cádiz es muy complicado pero ahora está más difícil todavía, porque al poquito de ánge que todo el mundo tiene se suma las redes sociales, los memes ,.. Creo que la chirigota está hecha para unos cuantos elegidos.

–Con usted y lo conseguido el año pasado se diluye un poco el discurso de que no hay relevo en el Carnaval, ¿qué opina de eso?

–Los que están en la pole están porque se lo han ganado, porque hacen buenas comparsas año tras año, que eso es muy difícil, y a lo mejor a los que vienen le falta recorrido como decía Antonio (Martínez Ares) en la entrevista porque lleva 40 años de comparsa. Pero hay chavales que están haciendo la cosas muy bien, que el relevo está ahí, que tendrán que ir cogiendo experiencia y asentándose y al final creo el relevo será si o sí y el Carnaval seguirá. Estoy seguro que le ponemos todo lo que está en nuestra mano por encandilar a la gente y creo que se han visto buenas comparsas. El nivel medio ha subido y la competencia es buena, que todo el mundo aporta, intenta hacerlo lo mejor que puede y la comparsa está viva.

–Supongo que tendrá mucho en la cabeza a su padre, qué diría o pensaría, aunque tiene una familia llena de buenos carnavaleros, ¿a quién le suele pedir consejo? ¿en quién más se apoya?

–Yo tengo como mi gran aliado a Chico, a Cristóbal; y también está muy pendiente de mí Kike (Remolino). Tengo la suerte de que todos los que estaban antes conmigo, el Tato , José de Chiclana,... todos están muy pendientes de mí y me siento muy bien arropado y muy querido. Pero yo cualquier cosa, cualquier letra, la música de pasodoble, me voy al Chico, me voy a Cristóbal, se pasan por el ensayo. Porque son voces experimentadas que también ven las cosas de otra manera, es un apoyo bastante importante a la hora de sacar la comparsa.

–¿Cómo ha visto la vuelta de tu familia con la chirigota 'Los exageraos'?

–De gran categoría, de lujo, aparte de pasarlo bien que es lo que ellos esperaban creo que está a la altura de una chirigota compuesta por esos autores y por ese tipo de gente. Creo que se lo van a pasar de categoría y ojalá el concurso sea larguísimo para ellos.

–¿Y cómo va su otra comparsa, 'Las herederas'?

–Bien, ahí están también ensayando. Es verdad que las preliminares para la gente que canta tarde se hace muy largo, y están locas por arriar y muy contentas y muy ilusionadas. Son mis niñas, mi otra comparsa y tienen una idea muy guay también y seguro que van a gustar, creo yo.

–¿Qué nos puede adelantar de ‘La alegría de Cádiz’?

–Pues que es una idea muy gaditana que la gente va a recibir con cariño y creo que puede calar el mensaje que llevamos. Estoy deseando que la gente la escuche y que llegue, a mí la comparsa me gusta que llegue, es mi preocupación principal, que llegue de aquí (señalándose los pelos del brazo), que levante el vello porque la comparsa te tiene que hacer sentir cosas.

–Y vuelve con los mismos 15 componentes, ¿no?

–Tengo la suerte de que las 15 caras son las mismas, cuando se abra el telón estarán los mismos. Y aprovecho para decir que estoy muy agradecido, porque aguantarme a mí no es fácil algunas veces y les doy las gracias por la oportunidad de volver los 15. Este es el Carnaval que yo he aprendido y que quiero de momento hacer, el año que viene si hay que trabajar pues habrá que trabajar. Pero volver juntos, crecer juntos es muy importante. Y pasarlo muy bien, reírnos mucho. Que al final el resultado puede ser mejor o peor pero esto es un proceso mucho más largo que el resultado y yo me lo paso muy bien, nos tenemos mucho cariño y adelante con lo que venga.