COAC 2024| El regreso de los apellidos Villegas y Cornejo, sangre azul carnavalera (y no es 'exagerao')

Un rosario de premios, incontables noches de triunfo, anécdotas para llenar todas las páginas de la biblioteca de Alejandría... Y no es exageración. Por las venas de Gueli Villegas, Chico y Cristóbal Cornejo, junto "a otros pocos de los nuestros", de la que era la antigua chirigota de Puntales, la que desembocó en buena parte de la chirigota del Love, corre sangre azul carnavalera. Sangre azul chirigotera como la de 'Los príncipes encantados' a los que van recordando junto a otras míticas agrupaciones como 'Las momias' en un pasacalles de "vello de punta" que los lleva, de nuevo, y juntos, hasta el Gran Teatro Falla.

'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' es el motivo de feliz reunión y reencuentro -"desde 'Los hermanos Stramboli', ¿no Gueli?, ¡así es, año 92"- que los veteranos carnavaleros viven "con mucha emoción y con muchos recuerdos entre estas paredes", coinciden.

"A mí me llamó Gueli y yo le dije, vale, pero me llevo a unos pocos. Y aquí estoy, feliz, porque estoy con los míos, bueno, no con todos, porque por diferentes motivos pues no han querido o podido salir pero estamos, como te digo, unos pocos y luego otra gente también veterana y unos buenos fichajes jóvenes que empujan mucho", explica Chico Cornejo, el director de esta chirigota que tiene la autoría de Gueli Villegas y de sus hijos, Juan Miguel y Alejandro.

De hecho, para Gueli el "motivo principal" de haber montado esta nueva obra "era hacerla con mis hijos". Una ilusión cumplida donde el padre reconoce que "han mandado ellos más que yo", bromea. "No, ya en serio, creo que hemos conseguido un equilibrio. Yo he puesto la cordura de los años y ellos la frescura de la juventud para conseguir dar forma a este personaje con el que estamos muy contentos", valora el autor que reconoce que se ha "emocionado" desde el pasacalles "donde esta gente han cantado las coplas antiguas nuestras" hasta llegar a camerinos... "Son muchos recuerdos, imagínate..."

"Pues lo que yo no me podía imaginar -suma Chico Cornejo- es que yo he llevado de la mano a estos niños vestidos de príncipes en la cabalgata y quién me iba a decir a mí que ahora iba a salir con ellos, y ellos como autores. Lo que es la vida, ¿eh?".

La máquina del tiempo también se ha activado para Cristóbal Cornejo que no puede dejar de acordarse de "aquella emocionante noche en la que nos despedimos con la chirigota del Love" y la concatenación de hechos que lo han llevado hasta el Gran Teatro Falla este 11 de enero. "Fácil en realidad, mi hermano y Gueli. Gueli te dice, ¿salimos?, y se le dice que sí, así es...". Desde 'Los hermanos Stromboli', como corrobora pegándole un vocinazo a su autor. Unos pocos calendarios...

"Pero lo importante es disfrutarlo, a eso hemos venido nosotros. A estar con los nuestros y disfrutarlo, eso es lo importante de esto, de verdad, eso es lo importante...", acierta Cristóbal.