Preliminares COAC 2024: ¿Quién canta hoy jueves 11 de enero en el Teatro Falla? Orden de actuación de la tercera sesión

Este jueves 11 de enero tiene lugar una de las sesiones más esperadas de la fase preliminar del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2024. Así, la comparsa de Antonio Martínez Ares, 'La oveja negra', debuta en las tablas del Gran Teatro Falla en una sesión que, de nuevo, contará con seis agrupaciones dándose el pistoletazo de salida a las 20:00 horas.

Pero no sólo la cabeza de serie de esta sesión supone un aliciente para ver la nueva función del certamen de coplas, así también se suman los atractivos de la nueva chirigota con el apellido Villegas, 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' o, sin apellidos, esa 'Anonymous gaditano' de la que, sospechamos, se encagaría Juanma Bocuñano. También en comparsa se apetece el regreso de David el Principito ya con su proyecto en solitario, 'Con lo bonito que era'.

Esta sesión también será una buena oportunidad para testar la evolución de grupos jóvenes como el que este año traen la chirigota 'La alegría de Cai (los apocalípticos)' o la del coro que abre la sesión, el coro de Mérida, que este año compiten bajo el rótulo 'Qué orgullo de coro'.

Orden de actuación