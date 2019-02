La Junta concede la Medalla de Andalucía a Antonio Martín

La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha concedido a Antonio Martín la Medalla de Andalucía. Aunque la noticia no se hará oficial hasta la reunión del consejo de Gobierno del próximo jueves, este diario ha podido saber que la Junta ha tenido en cuenta los méritos del coplero, posiblemente el más importante que ha dado el Carnaval de Cádiz por trayectoria e influencia, para concederle este galardón solicitado por el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y la Asociación Pasión por Córdoba.

Desde que comenzaron a recabarse los apoyos a finales del pasado año se han logrado más de 4.000 firmas, entre ellas las de famosos como Alejandro Sanz, Niña Pastori, Paco Cepero o el futbolista Joaquín, colectivos de toda España, e instituciones como la Delegación del Gobierno de la Junta, la Diputación de Cádiz y los ayuntamientos de Córdoba, Chipiona, Barbate, Puerto Real y Cádiz.

En un acto celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz el pasado diciembre, y en la que ambos colectivos presentaron varios tomos con las rúbricas (a razón de 200 por cada uno), Antonio Martín, que estuvo entonces acompañado por los representantes del Aula, Agustín Rubiales y Antonio Montiel, y de Pasión por Córdoba, Rafa Butelo y Manuel Jurado, aseguró que “si se llega a buen puerto, que sepa todo el mundo que la medalla no es de Antonio Martín, es de Cádiz y de tanta gente que ha cantado mis coplas. Nunca necesité que me pagaran para cantar a Andalucía. Le he cantado de corazón, y si algún día volviese a hacer algo, seguiría haciéndolo igualmente”.

Este medio se puso en contacto con Martín, que hasta el momento no tenía conocimiento de que se le había concedido la distinción y esperó a tener la confirmación oficial para hacer una valoración.

Después de más de 40 años entregados al Carnaval de Cádiz, y de ser el autor más laureado de la historia, Antonio Martín, al que la pasada semana le fue concedida la Medalla de la Provincia por parte de la Diputación Provincial, ve ahora como le llega un reconocimiento de una comunidad a la que siempre ha tenido muy presente en sus coplas, algunas tan célebres como aquellos 'Andaluces por el mundo' de 1984.

De esta forma, Martín se convierte en el segundo autor del Carnaval de Cádiz que recibe este honor después de que en 2004 la Junta concediera la Medalla de Andalucía a Enrique Villegas.

Antonio Martín fue pregonero del Carnaval de Cádiz en 1997 y desde su aparición en la fiesta con la comparsa ‘Los mayordomos’ en el año 1968 no ha cesado de conseguir premios y reconocimientos. El pasado año se le añadió su nombre a la plazuela de la Cruz Verde, que pasó a llamarse de la Cruz Verde y Antonio Martín.