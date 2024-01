COAC 2024 |Julio Álvarez : "Lo que he vivido esta noche con la chirigota está en el top"

Julio Álvarez ha salido realmente emocionado tras la actuación de este domingo con su chirigota Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)'. Sabe el chirigotero que la conexión con el público ha sido total, "en un pase por cuartos que supuestamente es el más complicado y ha ido realmente bien", cuenta, satisfecho con el resultado. "Ni se escuchaba el estribillo, y mira que yo he vivido cosas grandes en el teatro, pero lo que he vivido esta noche con la chirigota está en el top".

De las dos letras de pasodobles, muy aplaudidas, confiesa que realmente no estaba conforme con la primera en alusión a los mini grupos que cantan en Carnaval, "porque es que salgo en uno con mi hija" (ríe), y tras trasladarlo a su grupo le invitaron a que lo expresara en la función de esta noche, tal y como lo ha interpretado.

Y, cómo no, la de Juan José, que los ha acompañado de cerca a la salida del pase de este domingo, visiblemente agradecido y contento, "teníamos que cantarla, era bonito viniendo de la familia y después de todo lo que ha pasado", ha comentado.

Dos grandes pasodobles a los que hay que sumar los otros diez cuplecitos que se han marcado como buenos exagerados que son, "con una tanda que ha gustado mucho, la del queso", y los que quedan por venir, pues ya tienen más de 35 metidos, "y nos va costando ¿eh?, que somos mayores, que solo hay dos jóvenes en el grupo", puntualiza de esta proeza cupletera de la chirigota de Gueli Villegas, entre los que figuran numerosas caras conocidas de la chirigota del Love.

La saga de los Villegas es una de las más importantes en la historia del Carnaval de Cádiz desde que Enrique Villegas, ayamontino de nacimiento y gaditano de adopción, se iniciara en la fiesta con el coro 'Los del celeste imperio' (1961) y la comparsa 'Los gitanos errantes' (1962). Este legado se traspasó a algunos de sus 12 hijos como Nandi, Salvi, Juansi o Gueli, aunque se centraron más en las chirigotas a finales de los 80 y principios de los 90.