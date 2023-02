Final COAC 2023| María Peláe: "Es un honor que cuatro chirigotas lleven un trocito de un tema mío"

Con el ángel y la alegría que la caracteriza, María Peláe, una de las artistas andaluzas en el candelero con más duende, debuta en una final del Gran Teatro Falla. "Debuto en la final y me estreno como público en este teatro, y no sabes las ganas que tenía, estoy cumpliendo un sueño porque soy aficionada al Carnaval de Cádiz desde chiquitita".

Por eso, para la cantautora malagueña es "un honor" que en este Concurso "hasta cuatro chirigotas hayan escogido un trocito de un tema mío (El gato marinero), entre ellas, 'Los viñanos' a los que voy a escuchar hoy en directo". Y es que Peláe cree que va a aguantar la Final "entera o casi entera" porque no es la primera que se traga desde casa. "Muchas, muchas, finales me he visto yo en la tele. Y cuando me fui a Madrid a vivir, del tirón su Onda Cádiz desde la primera preliminar", confiesa.

La presencia de María Peláe en Cádiz y en su Carnaval no sólo se reduce a esta noche de Final de Falla ya que la artista actuará en la plaza de San Antonio el próximo 28 de febrero. "Y no sabes las ganas que tengo. La vamos a formar porque es un día muy especial, Día de Andalucía, cumpleaños de mi madre, comienzo gira... Muchas cosas especiales", explica la artista que tenía previsto inaugurar su tour el 8 de marzo "pero salió lo de Cádiz y no me parece mejor lugar, ni mejor día para estrenarla