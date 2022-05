Enrique Miranda: “A los derrotistas les daría un buen flechazo, que hemos tenido Carnaval”

Enrique Miranda ha vuelto al Falla y no se escapa de aparecer en nuestra sección más veraniega nada menos que como San Sebastián, de Doménikos Theotókopoulos, el Greco, en su martirio.

–¿Ha sido un martirio como el de San Sebastián ver el concurso desde casa?

–Sí que lo ha sido, sobre todo cuando vas mejorando y los síntomas van desapareciendo y aparecen los síntomas carnavalescos. Pero ya lo decía Shakespeare: naturaleza eres mi diosa y a tu ley mis servicios se consagra. Hasta que no he estado limpio, cero cero como la sin, no he vuelto.

–¿A quién le clavaría unas flechas- en sentido figurado- como la que lleva usted en la pintura?

–Nooo. Hay que clavar flechas de amor, de amor carnavalesco a todo el que no se haya acercado al concurso y a nuestra fiesta. Y al derrotista hay que darle otro buen flechazo, para que entienda también las circunstancias y que al final hemos tenido Carnaval. Además, a estas alturas de concurso, con el derroche literario, lírico y musical, te garantizo que no va a pasar como uno más, sino que va a ser un concurso muy señalado.

–Es usted la Quiquepedia pero, ¿alguna vez ha dicho algo en el palco de tierra trágame?

–Yo pego mis patinazos ¿eh? Quizás lo de tierra trágame no, pero sí es que es verdad que he metido mis patinazos. Y cuando me lo dicen no me duele en prenda para nada, ni a ninguno de mis compañeros, recfiticar y asumir el error. Ya están atentos desde las redes sociales para decirlo, con cariño. Eso de Quiquepedia es más un mito que otra cosa.

–¿A quién pondría en un museo?

–A Paco Alba, pero se podría hacer como la pintura la Escuela de Atenas (de Rafael) y se podría meter a mucha gente, a tantos grandes carnavaleros que han hecho crecer el concurso y todo lo que genera desde un punto de vista artístico.

–Cuando salga del Falla, ¿dónde irá a desconectar y a huir del calor que hemos pasado en el teatro?

–Lo suyo es irnos a cualquiera de las playas que tenemos por aquí en la provincia, desde las Tres Piedras (Chipiona) hasta Tarifa. Cogería a mi familia, a mi mujer y a mi hijo y a disfrutar y seguramente me llevaría el ipad para escuchar otra vez a la agrupaciones.

–¿Eres de los que escucha todo el año Carnaval?

–Sí, soy ‘jartible’, un pejiguera y me gusta analizar cosas que no he captado en el momento. Pero escucho otras cosas, soy un gran oyente de radio también, pero Carnaval sí que oigo durante todo el año.

–¿Tiene ya preparado un disfraz fresquito?

–No, la verdad es que no lo tengo todavía. Quique, mi hijo, se quiere disfrazar de fantasma, así que no sé al final qué haré.