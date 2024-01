David 'Carapapa': "No sé qué pasa con Pedro Romero, que es el gran olvidado de esta fiesta"

Pedro Romero siempre está presente en el Carnaval. Mucho después de su muerte sigue siendo noticia y motiva, cada dos por tres, la reivindicación de su legado por parte de sus sucesores. Esta vez ha sido David Márquez 'Carapapa', que en el segundo pasodoble de su comparsa 'El joyero' ha lamentado que en la gran final del 9 de febrero no se le haga un homenaje.

Al acabar la actuación Carapapa señaló que "Pedro es de los grandes grandes de verdad de la fiesta. Entiendo que la final es larga, pero creo que se podría haber hecho este año con Pedro y ya cambiarlo el próximo año. Ha sido un feo inconcebible. No sé qué pasa con Pedro Romero, que es el gran olvidado de esta fiesta. Incluso en vida sus últimos años fueron muy duros. No olvidemos que tiene ocho primeros premios en comparsas, palmarés que está al alcance de muy pocos.

Hay que ponerse en situación. El nuevo equipo de Gobierno decidió, para no alargar la final, no celebrar este año homenaje alguno al inicio de la misma. Tampoco dedicar el Concurso a algún carnavalero. La Asociación de Comparsistas 1960 solicitó que se le dedicara al coplero de Santa María, pero la decisión municipal era firme a pesar de que la familia del creador de 'Pregones' o 'Nuestra Andalucía' pidió que se realizara un reconocimiento en la final.

Aparte de la copla en cuestión, David Márquez decía tener "muy buenas sensaciones" tras el debut de su comparsa en preliminares. En 2023 se tomó un año sabático a pesar de anunciar que sacaría 'El joyero'. Carapapa reconocía que "el descanso me ha venido bien, me he notado más fresquito y no tan cansado". El joyero' ha cambiado el disfraz y la puesta en escena con respecto al primer intento. "Era otra cosa, le hemos dado un giro más gaditano y más carnavalesco. Hemos intentado que recuerde a las comparsas de los 80", concluía.