José Antonio Alvarado regresa al mundo del Carnaval tras dos años de descanso, uno de ellos voluntario tras la mala experiencia de la chirigota 'Los dependentistas' y otro obligado a causa de la pandemia. Lo hace con dos proyectos diferentes. Uno de ellos es una comparsa de Sevilla, con la que pretende recuperar la senda de la que dejó en 2018 con 'La sonrisa de Dios'.

Para la comparsa '2020: Los resistentes', parte de cero con un nuevo grupo formado por componentes de otras agrupaciones sevillanas, algunos de ellos de la comparsa 'La culpa es mía', de Luis Ripoll.

A lo largo de su trayectoria, Alvarado ha sido uno de los autores más prolíficos de la fiesta. Por un lado, con su chirigota, primero junto a Lolo Seda y después con Juan Carlos Vergara, consiguiendo finales con 'Esto es pa verlo' y 'Los niños cantores del Viena (o Manolete)'. Para Cádiz, también consiguió un segundo premio en 2015 con 'El que entra, no sale', con el grupo del Love.

Por su parte, en comparsas ha compuesto para agrupaciones con voces masculinas y femeninas. Junto a Antonio Díaz Parrado el Serrano, consiguió superar el primer corte con 'El parlamento de las 3', 'La misión... imposible?', 'La cabaña del loco' y ' No me toques las bolas'. A priori, esta vuelve a ser la meta de este nuevo grupo.

Además, en este atípico 2022, Alvarado se vuelve a unir a Juan Carlos Vergara para escribir la chirigota chiclanera 'Entre sábanas, selvas y ríos, este año vamos al Rocío'.