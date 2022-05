Chico Cornejo: "Cuando Kike me propuso salir con mi hijo y mi sobrino me lancé a la piscina"

La comparsa de Kike Remolino cuenta este año con un componente de relumbrón. Hablamos de Chico Cornejo, uno de los pilares de la chirigota del Love y que sólo al principio de su carrera había probado la experiencia de cantar en comparsas con agrupaciones como ‘Charanga’, de Luis Ripoll. Este domingo, lunes ya, salía cansado pero muy feliz del escenario tras actuar con ‘La boquita prestá’. “Mi hijo y mi sobrino salen con Kike y me propuso que este año fuera con ellos. Yo estaba ya en mi zona de confort, pero la verdad que me atraía bastante la idea de compartir las tablas con él. Así que me lancé a la piscina y la experiencia está valiendo la pena”.

Reconocía igualmente que el grupo interpreta las coplas con mucha garra. “Hemos comprobado que la mesa es buena”, bromeaba.

El chirigotero reconoce que salir con Kike es una experiencia "fantástica, es un maestro, un gran cupletero y un tío que piensa mucho y bien en el grupo. Ahora sólo esperamos que la comparsa guste y que la gente disfrute tanto como nosotros".