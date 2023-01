Carpa 2023: Santa María lamenta la ausencia de consenso sobre su ubicación

El anuncio de que el Parque de la Muralla será el lugar en el que se ubicará la carpa principal del próximo Carnaval 2023, porque habrá otras dos más en lugares aún no determinados, no ha caído muy bien en la asociación de vecinos del barrio de Santa María. Su presidente, Pepe Rodríguez, lamenta que desde el Ayuntamiento de Cádiz no se haya apostado por el diálogo y el consenso para fijar la ubicación, ya que admite que dentro de la zona indicada hay hueco para situar la carpa con menores molestias para las viviendas más cercanas.

En su primera respuesta a la pregunta de este periódico, Pepe Rodríguez tira de ironía: "Lo mejor que tiene este equipo de gobierno es que consulta con los vecinos y con las asociaciones". Pero pronto lamenta el anuncio de la ubicación de la carpa sin consultar con los vecinos: "Lo hago y la pongo donde me da la gana y no pido opinión. es un mamarracho".

El representante de la asociación, que reconoce que hasta el momento ningún vecino le ha hecho llegar sus quejas, cree que el Ayuntamiento tenía que haber explicado a los vecinos el lugar exacto de ubicación de la carpa: "Es es muy largo, grande, y si la carpa es más pequeña, está cerrada y se ubica en la parte donde la muralla es más alta (baluarte de Santa Elena), las molestias serán menores. Cuanto más al fondo la pongan, más alta es la muralla y menos ruido dará".

Por eso, insiste Pepe Rodríguez en la consulta previa y el diálogo con la asociación, para tratar de llegar a un consenso con las ideas que se puedan aportar desde la entidad vecinal.

Sin embargo, el pliego elaborado desde el Ayuntamiento, al menos en sus planos, sitúa la carpa en el frente de la muralla paralelo a la Cuesta de las Calesas.

La concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, resaltó ayer en el anuncio de la ubicación que la carpa “cuenta con una estructura completamente cubierta, a diferencia de la que se planteó para el Carnaval de verano, que tenía que tener una terraza por protocolo Covid”. Así, según la edil, la carpa proyectada frente a la estación de tren es "más pequeña y de menor aforo que la que planteamos en junio, además de estar totalmente cerrada para que moleste lo menos posible a los vecinos de la zona”.