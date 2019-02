Regresa la comparsa de Javi Cuevas

El autor sevillano Javi Cuevas ha llegado al Gran Teatro Falla con sensaciones encontradas. Por un lado, "con mucha ilusión y muchas, muchas ganas, de volver a cantar, porque tenemos acumuladas las del año pasado" pero, por otra, con la tristeza de la pérdida en el semblante ya que su padre falleció "la semana pasada y, de hecho, esta actuación se la dedicamos a él", se emociona.

"Mira, mi padre es el que hacía los pitos que yo regalaba a la cantera, los 500 pitos esos que regalé, pues salieron de sus manos", recuerda con cariño el comparsista que en esta edición se presenta al Concurso con la comparsa 'En pie de guerra' que se basa en una idea "que no tiene nada que ver ni con (la controvertida) 'Los que barren para casita', que dejó un sabor agridulce, ni con 'Los culpables' que gustaron pero que no tuvimos la suerte de seguir".

Así, 'En pie de guerra' nos presenta a una serie "de títeres manejados por las fuerzas oscuras de la sociedad pero que ya han dicho hasta aquí y se han cortado los hilos, se han, digamos, destetado", explica Cuevas señalando los detalles del tipo que él mismo visto ya que, además de componer la música y la letra, dirige la agrupación.

"Venimos, sobre todo, con muchas ganas de disfrutar, de pasarlo bien y de soltar, y todo doble por el año pasado", argumenta el carnavalero hispalense que no pudo acudir a la cita con el Falla en 2018 "porque fue muy pronto". ¿Y de ganar? ¿No vienen con ganas de ganar? "Hombre, si canta la gallina no niego que me volvería loco", ríe.