COAC 2023 |Carmelo López de 'Una insolación del carajo': "Cantar aquí ya era un logro, pero si encima tienes esta respuesta... pues flipando"

Carmelo López, uno de los integrantes de la chirigota 'Una insolación del carajo' estaba realmente satisfecho con la reacción del público tras su actuación. "Estoy flipando, me lo he pasado como un niño chico y he llorado nada más salir porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí", explicaba el joven componente de esta chirigota gaditana con autoría de los sevillanos Carlos Acal Pakoli y Luis Alfonso Martínez. "Hasta ayer hemos tenido muchos problemas, pero cantar aquí ya era un logro para nosotros. Y si encima tenemos esta respuesta del público, pues imagina, estamos flipando, me ha sorprendido mucho".

Al parecer, el autor no pudo entrar al teatro porque la misma chirigota se lo ha impedido. Según el autor, Carlos Acal, todo ha sido como consecuencia de las desavenencias las letras que hoy se iba a cantar en el Falla.

El integrante, que hasta hace dos años concursaba en la cantera, asegura que la chirigota ha trabajado mucho el repertorio, muy fresco y con su buena dosis de poca vergüenza. "Es mi segundo año en adultos y nunca había visto el público así, ni tan siquiera cuando salía en juveniles. Porque el teatro no se ve así en juveniles".

En cuanto al tipo planteado para el Carnaval de la calle, pues en el teatro van de bañistas nudistas, sin más que una camisa que se quitan en la presentación, añade que están buscando "una telita, un jersey o algo con un pelito por dentro".