COAC 2023 | Luis Ripoll ('Los telarañas') : "Una cosa es que me dejen fuera, pero quedar décimo es un poco humillante"

Luis Ripoll se quedó en la madrugada del sábado con una sensación “agria, muy rara, porque el babuchazo ha sido grande” tras escuchar el veredicto del jurado. Al mítico coplero, que llegó al teatro en la última sesión de preliminares con una comparsa de corte sencillo y elegante, le sobraban los adjetivos para definir el estado en que se había quedado.

“Estoy anonadado, porque una cosa es que me dejes fuera, ¿pero el décimo?, me suena a recochineo, es un poco humillante porque creo que la comparsa conectó con la gente, que la escuchó con mucho cariño, era entendible y sencillita, ofrecimos dos nuevos temas sociales. La verdad es que me siento un poco dolido”.

Ripoll piensa que el motivo puede deberse a la juventud del jurado, “ya no les gusta mi estilo, algunos hasta lo desconocen, porque el público conectó, mi móvil echa humos. Porque si eres malo pues pasas desapercibido, pero es que parece que la lista estaba hecha ya desde la noche anterior", comenta.

Con todo, el comparsista asegura que "nadie me quitará las ganas, seguiré sacando mi comparsa, aunque otra cosa es dónde decida estrenarla, dónde presentarla a Cádiz, si en las escaleras del nuevo Museo del Carnaval o en un rinconcito de la plaza, y así no entrar al trapo”.

El conocido autor de 'Los telarañas', nombre grande del Carnaval, ha regresado tanto en la autoría como de integrante, tras muchos años sin pisar las tablas del teatro.