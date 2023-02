COAC 2023 | 'Los negros': El tipo de unos cuervos con halo alegre y colorido

Los cuervos del coro ‘Los negros’ de David Fernández y José Manuel Pedrosa vienen cargados de todo el simbolismo que sigue imprimiendo la sociedad al color negro, como cantaran en su tango, pero “queríamos que no pareciera oscuro ni tenebrista, sino un cuervo simpático y apto para todos los públicos, niños y adultos, y coloridos”, tal y como “nos pidieron cuando llegaron con la idea los propios autores”.

Así lo cuenta Álvaro Ortega de Artevida Factory, quien añade que lo más complicado has sido dotarlo de la corpulencia y anatomía propia del pájaro córvido, de plumaje negro brillante que representa al cuervo. “Para ello trabajamos en los volúmenes del cuerpo para dar anchura, primero en el plumaje de los hombros, que va en negro, y pensamos en un cuello más grande y subido, para que la cara del componente se integrara más en el tipo, y que se tendría que terminar de conseguir con el maquillaje”, obra este último de Look Art Studio.

Del sombrero también hicieron otro reto, “pues tiene una triple copa, al llevar el sombrero sobre la cabeza del integrante del coro en color negro, y encima la cabeza del animal, que a la vez lleva su propio sombrero de copa en color rosa, siempre acorde a la cara”. Efecto corpulento que también traslada al pecho, “que lleva un relleno como los gallos y las palomas con el buche, para lo que hemos entallado la cintura provocando el efecto de realce del culo, y de esta forma cambiar la anatomía de los cuerpos con estos volúmenes”.

Y nada mejor que representar el porte de este ave que con un chaqué, “que va sin mangas y los brazos en negro para darle el color del cuerpo del pájaro”, terminando en “una colita abierta en dos partes para simular también la cola”.Álvaro Ortega narra que le quisieron dar aspecto envejecido, con roturas, colores vivos en el girasol de la solapa, así como otros tonos arenas para recordar el color de las balas de paja y las vallas del campo que integran el atrezzo.

Unos cuervos que recuerdan al de Dumbo de Disney, “aunque no representa a ningún cuervo en concreto y a todos a la vez, pues nos hemos inspirado en muchos, nos hemos documentado bastante hasta hacer el nuestro personal”, explica. Y para meterlos en perspectiva completaron la escenografía con “una valla de madera y un campo de girasoles gigantes con la idea de hacerlos más pequeños”, aparte del bello detalle del forillo inspirado “en la noche estrellada de Van Gogh, para lo que tomamos simplemente la estética y así llevar a estos cuervos a un paisaje nocturno”. Porque eso tenía claro Ortega, “que quería trasladar a estos pájaros a un espacio abierto y no cerrado como en principio me plantearon los autores, que me hablaban de un granero, pero finalmente fuimos madurando la idea hasta trasladarlos a este lugar al aire libre”, con un plante más bello y espectacular en escena.

Un efecto, el de la escala y la ubicación, que los artesanos de Artevida Factory han ejecutado en “estas tres líneas de decorado, la de la valla, el campo de girasoles y ya luego el forillo con estrellas”, cuyo resultado es el de “una escena muy romántica, que se completa con la farola que aparece encima del arco de la valla”, comenta.

Como curiosidad han elaborado el detalle de las gafas de estos cuervos tan carnavaleros y alegres, “que se las pusimos a los componentes que tienen gafas, pero cada día me van pidiendo más gafas, les está gustando”. Un reto bien resuelto y planteado en escena con los que Artevida Factory se apuntan otra espectacular escenografía, en una noche en la que también llevan a las tablas a ‘Los trampucheros’ de Germán García, con el que cierran las semifinales.