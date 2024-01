COAC 2024: El lazo personal que une a Chicho, del cuarteto del Gago, con El Carota

Decididamente hay muchas razones de peso para que haya sido la peña de El Carota, y no la de cualquier otro autor, la elegida para ser 'okupada' por los cuarteteros de 'Punk y circo, la lucha continúa' en su estreno en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2024 el pasado 13 de enero. La primera de ella, evidente, la que se esgrime en el propio repertorio del cuarteto de Miguel Ángel Moreno liderado por Ángel Gago, donde se remarca el carácter transgresor de un carnavalero que no pocas veces terminó "en la Prevención". Pero para uno de los componentes de la agrupación, para Francisco Javier González Chicho, la elección también tiene algo de personal...

"Sí, efectivamente, mi padre salió con El Carota durante varios años y fue él mismo el que me contaba cuántas veces El Carota había acabado en la Prevención. Vamos, que terminaba de cantar y extendía las manos para que le pusieran las esposas, así me lo contaba", relata el carismático cuartetero hijo de Florencio González, "más conocido como el Gran Fofó desde que salió en el cuarteto de 'Los payasos de la tele', ya luego se le quedó el nombre", precisa.

Así, el padre de Chicho habría salido en varias agrupaciones del rebelde Manuel de Agustín López El Carota, entre ellas, 'Los desertores de la Malvinas', del año 1984, "que puede que fuera el último cuarteto del Carota, creo...", baraja Chicho al que le viene faltando su progenitor "desde hace 6 años".

Con todo, Chicho se congratula de que haber seguido los pasos carnavaleros de su padre que, a buen seguro, se sentiría orgulloso del estilo sobre escena de su hijo. "Mis hermanos, mis tías, sobre todo, dicen que hay gestos y que hay cosas que hago en el escenario que le recuerdan mucho a él", revela el cuartetero que el año de 'Los pensionistas se la dan de artistas' llevaba puesta "una rebeca" de su padre.

"El Gago y yo somos el Carli y el Subiela de los cuartetos"

De todas formas, a pesar de este lazo personal que une a Chicho con la figura de El Carota, el carnavalero deja muy claro que la elección del insigne autor estuvo basamentada "en lo que fue ese hombre para la modalidad y para el Carnaval, ese espíritu de rebeldía y de resistencia que es un poco el que nosotros reivindicamos este año, bueno, siempre", acierta.

Pero hay veces, como en este COAC 2024, que parece que el mensaje ha calado con más fuerza. "Nosotros tuvimos muy buena sensación. De hecho, creo que es de los primeros pases nuestros donde la gente se ha implicado más porque, tú sabes, nuestro humor, que es muy localista, pues a veces la gente lo coge al rato, pero esta vez creo yo que el pase fue como más directo a la gente, no sé...", reflexiona el cuartetero que reconoce que "en los últimos años parece que el cuarteto llega más".

"Son cosas que ni nosotros mismos terminamos de entender porque nosotros siempre hemos hecho lo mismo, siempre vamos por el mismo camino, pero bueno, mejor que la gente se haya dado cuenta ahora de que no estamos malotes", ríe Chico que asegura que su agrupación está ya "en otra" y no tanto en el pensamiento "de ganar" "Es tontería, nosotros queremos ganar, pero después de todo lo que hemos pasado, nacimientos, fallecimientos, el último el del padre del Figue hace dos meses, todo lo que hemos pasado en el Concurso, que 5 años seguidos un 2º no lo aguanta mucha gente... Pues, digamos, que ya la prioridad son otras cosas y no exclusivamente ganar el Primero".

Y es que, haciendo la cuenta, este cuarteto tiene ya "17 años" de vida, que se dice pronto. "Pues más llevamos El Gago y yo, 21 años, 17 del cuarteto y cuatro de la chirigota, ¿qué? Somos el Carli y el Subiela de los cuartetos", ríe.