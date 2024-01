COAC 2024 | Todos los detalles del tipo de 'Los iluminados'

La idea de 'Los iluminados' tiene un punto de partida: el puente Hierro de la playa de La Caleta, un lugar donde nunca se hace la oscuridad, por el día con el sol caletero; por la noche por la luz del faro de San Sebastián. Y ahí, en el lugar que se ubica el coro sobre las tablas con la escenografía, "se simboliza un poco toda la luz que da Cádiz y que ha provocado la ceguera a este personaje inventado y construido a partir del propio significado de esta palabra", cuenta David Fernández, y que no es otro que "cegados por una pasión, por una devoción, en este caso por cualquiera de los motivos de que te da Cádiz".

"Llevábamos barajando esto hace muchos años desde un punto de vista muy gaditano", cuenta este autor, y en este concurso de 2024 se ha construido poco a poco gracias del diseño y confección de ArteVida, la sastrería de Jorge Duende y el maquillaje de Look Arts Studio, con los que el grupo lleva trabajando desde que empezaron con 'Los del patio'. Idea de estos últimos artistas son las lentillas que tanto llaman la atención en los coristas y "aunque en principio pusimos nuestros reparos"-reconoce Fernández- "cuando hicimos la prueba del tipo al completo, con maquillaje y todo, que hizo de modelo Kike Remolino, con esos ojos y ese faro que sale del hombre, quedamos encantados y dijimos: esto es lo que queremos sí o sí", recuerda.

“Algunos coristas llevan otras formas para simular esa ceguera, con unas vendas, como Eduardo Bablé, y otros no lo han podido utilizar por prescripción médica”, comentaba, pero en general el grupo ha tenido que prepararse para interpretar a estos invidentes, algo para lo que han contado con ayuda de técnicos de la ONCE, como Isabel Periñán y Jesús Castiñeira, que anoche estaban en el Falla con ellos. “Lo más bonito que me han dicho en estos meses de ensayo lo ha hecho Jesús, que nos dijo que nuestro popurrí estaba audio descrito, que se puede ver con los otros cuatro sentidos”.

Todo tipo de símbolos en el tipo

Álvaro Ortega, responsable de Artevida, explicaba que ha sido un disfraz muy elaborado y que “ha costado mucho trabajo”. “Y no es lo mismo hacerlo para una comparsa que para un coro, con cincuenta tipos”. “Es un personaje que nace desde el fondo del mar, con lo que está muy envejecido como si bajara la marea, y que es muy gaditano, muy marinero, y con múltiples detalles”, cuenta. Algunos pueden pasar desapercibidos, como los gargajillos que coronan las botas de estos personajes como del siglo XVII- XVIII, y que con la formación del coro son más difíciles de percibir.

Y para reflejar esa luz en estos iluminados se recurrió a un faro que sale de su hombro derecho y a “un sombrero que también está muy elaborado”. Pero también hay boyas, cadenas, redes de pesca, entre un maquillaje con verdín, ya que salen de las piedras, y que se completa con una casaca napoleónica y una camisa marinera que parte de una blusa blanca a la que se le han ido pintando cada raya. Y todo rematado con una escenografía en La Caleta, “sitio que ha salido 200 veces”, pero “hemos buscado un rinconcito, una esquina entre el puente Canal de la señera playa de la ciudad y con un faro en el forillo que se pierde y su luz, que se completa con las tarimas como rocas y una barquilla”.

“Lo hemos hecho con mucho cariño y trabajo con ellos desde lo de ‘El patio’ y me dan mucha libertad de creación”, culmina Álvaro. “Es que ellos son artistas, y yo confío mucho en los artistas, zapatero a tus zapatos como se dice”, dejaba claro David Fernández, contento con el resultado en estos coristas que vagarán siempre con la maldición o más bien bendición de esta luz gaditana.