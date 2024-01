COAC 2024| Carlos Pérez, un debut "feliz" en solitario

Feliz salía Carlos Pérez tras su debut como autor en solitario con la chirigota 'Los que salieron perdiendo', unos guerrilleros que tenía en la cabeza y que cuajó viendo a Brad Pitt en Troya. "Y dije esta es la mía, hasta julio no me quito la melena", bromeaba el chirigotero, con los nervios ya fuera. Ahora tenía que escuchar y ver, apuntaba, pero estaba "muy feliz".

Y aunque parezca raro, los nervios de este día no habían sido demasiados. "Te va a parecer sorprendente, han sido peores los días anteriores. Porque hoy se me ha pasado volado, estaba entretenido porque lo llevo todo, que no falte esto y lo otro, y se me ha hecho la noche volada".

Carlos, que se ha acompañado de experimentados chirigotero -con Emilio López en la dirección- ya anunciaba que traía una chirigota clásica gaditana, "que es lo que ha aprendido", pero además "es guerrillera, que es un estilo que me encanta, como 'Los de Cádiz Norte', como 'El séptimo de Caballería' e intuíamos que traíamos algo bueno pero hasta que no te ves y parece que ha gustado".

El gaditano apuntaba a preguntas de los medios que es un "halago" que le comparen con Manolo Santander, del que aprendió tanto, de valores chirigoteros pero también de valores de la vida. "Nunca me ha disgustado, yo quiero ser yo pero llevar todas las formas de Manolo es un halago, no hay palabras".