COAC 2024 | Sergio Guillén 'Tomate': “Me apetecía dar un pequeño giro de madurez a la comparsa”

Con dos finales seguidas, ‘Después de Cádiz ni hablar’ y ‘El embrujo de Cádiz’ -segundo y cuarto premio en 2022 y 2023-, la comparsa de la cantera se ha hecho un hueco entre las grandes en pocos años. Sergio Guillén ‘Tomate’ y Antonio Pérez ‘Piru’ vuelven en busca de repetir en esa última noche con ‘Y seguimos cantando’. Tomate, que se ha centrado en esta comparsa, está deseando que se abran cortinas.

–¿Cómo lleva cantar el último día de las preliminares?

–Yo lo llevo muy mal, porque soy una persona muy nerviosa, un manojo nervios vamos, y eso de esperar... a mí esperar no me gusta. Se me está haciendo eterno.

–Y viendo supongo pasar a todos los compañeros, ¿cómo ve la competición en comparsas?, ¿ve la cosa apretada?

–Sí y eso es bueno, que también a la modalidad se le pegue un empujoncito y estemos todos ahí, que haya competencia. Si que es verdad que Antonio (Martínez Ares) me llenó bastante, me ha gustado mucho y la que más sensaciones me ha causado. También Chapa, Jona me ha encantado, David (Carapapa), Manolo Cornejo y que Germán tiene que cantar hoy que tengo muchas ganas de escucharla (la entrevista se realizó el martes por la mañana).

–¿Y es usted una oveja negra? Lo nombró Martínez Ares en ese primer pasodoble.

–Si, y además me siento oveja negra. Después del pasodoble estuve hablando con él y dándole las gracias porque me mentara, fue la verdad muy bonito.

–¿Cómo ve el relevo generacional en la comparsa? ¿Lo ve una realidad?

–Yo creo que es presente ya. Siempre se hablaba de futuro y creo que ya es presente. Porque Manolo Cornejo el año pasado se hizo con un puesto en la final y ha demostrado otro año que tiene una calidad muy buena. Y nosotros en estos años con dos finales en cuatro años creo que también hemos demostrado que somos presente, que estamos ahí, aunque también futuro por ser jóvenes.

–En su caso llevan dos finales seguidas, ¿afronta este concurso con mayor exigencia?

–No. Mira, el año más complicado fue el pasado, que veníamos del Carnaval de verano, hubo poco tiempo y ahí sí sentí la presión de hacer la comparsa. Realmente nos costó más trabajo porque al final cuando tú gustas intentas seguir una línea. Y nos resultó porque repetimos final y seguimos ganando aficionados, como digo yo. Y este año me ha servido mucho también dejar la chirigota.

–Eso le iba a preguntar. Sin la chirigota de Puerto Real, de la que era parte de la autoría, ¿se ha centrado sólo en la comparsa?

–Este año iba a descansar con ellos y le dije a Antonio y Fermín que me iba dedicar a la comparsa íntegramente. Y lo he notado muchísimo, porque también, además de la chirigota de Puerto Real, estaba con ‘El cantón independiente’, que hablé también con ellas, y el coro de San Fernando. Es que llevaba muchas cosas. Cuando ya te ves compitiendo como una más, si lo que realmente me tira es esto, es lo que tengo que hacer porque estoy compitiendo con gente muy buena, autores muy buenos, que se dedican a su agrupación y creo que era necesario para dar ese pasito más con la comparsa. Lo he agradecido mucho, porque estoy muy cómodo, me he dedicado más a la afinación, a sacar la comparsa que quería sacar y acompañado de Piru, que es mi media naranja como yo digo.

–Tienen desde luego una unión fructífera, ¿va para largo?

–Sí, sí, es que Piru es muy amigo mío, no es una relación de Carnaval, es de amistad de las de verdad, trabajamos juntos, en el día a día estamos juntos, todo el día. Así es más fácil llegar a sacar la comparsa con él y como somos los dos picaetes pues siempre estamos: ¡mira, he hecho esto, he hecho lo otro! Muy guay.

–¿Qué nos puede contar de ‘Y seguimos cantando?

–Este año me apetecía mucho pegarle un pequeño giro de madurez a la comparsa y es lo que vais a ver sobre las tablas, una comparsa que tiene un giro. Que no quiere decir que sea hacia adelante, me voy muy a los 80, que es la época que a mí más me gusta del Carnaval. He bebido mucho del maestro Antonio Martín, se me ven muchos ramalazos y este año creo que un poquito más. Y me apetecía mucho. Va a ser una comparsa muy gaditana como solemos traer. Sí que es verdad que más cañera, pero no deja de ser alegre. Es tragicómica, un poco como el propio gaditano. Es una idea muy directa que se entiende de primera y creo que es necesaria.

–¿Y que espera del concurso tras esta larga espera?

–A ver, yo quiero ganar, me hace mucha ilusión ya no por llevarme un primero, sino por crecer como grupo, como autor y y demostrar que tenemos calidad para eso. Pero bueno, lo que sí es que le hemos puesto muchísimas ganas, y por el cariño y la ganas no va a ser. Ya es cuestión de gustos, dar en la tecla con la idea, el repertorio,... muchos factores. Yo estoy loco por cantar y disfrutar mucho, que se me está haciendo eterno.