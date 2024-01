COAC 2024| Rafa Velázquez: "Hoy he disfrutado de verdad, me he desquitado del pase preliminar"

Justo después de enseñar sus alhajas de cuartos de final, Rafa Velázquez, director de 'El joyero', celebraba una actuación que ha "disfrutado de verdad". "Me he desquitado del pase preliminar, donde el dolor me tenía completamente abducido", ha reconocido el hombre que comanda la comparsa de David Carapapa que en el debut del grupo sufrió un percance que terminó con un dedo roto.

"Mira, he tenido que cantar con el zapato de un compañero que tiene, lo menos, cuatro o cinco números más que yo, pero se lo he agradecido mucho porque hoy sí que he cantado yo a gusto y centrado en lo que teníamos entre manos", ha valorado Velázquez también "muy contento" con la recepción de las letras de pasodoble.

Temáticas "muy equilibradas", juzga el experimentado comparsista, que tanto "dan caña" (la referida a las protestas en Ferraz) como que están dedicadas "a temas sensibles" (el pasodoble sobre el autismo) que, "en este caso, toca muy de cerca a David Carapapa", asegura.

Coplas que Velázquez desea que ganen tanto el favor del público como el del jurado. "Ojalá tengamos opciones para estar en la pelea, de hecho, tenemos letras, cositas guardadas, pero ya el futuro de 'El joyero' en el Concurso lo dirá el jurado", aduce el carnavalero que, sobre todo, está "muy satisfecho" con esta nueva apuesta que es la comparsa de David Carapapa. "Es un grupo nuevo, es como partir de cero y, lleguemos donde lleguemos, este es un buen comienzo, es el camino", convence.