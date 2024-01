COAC 2024 | Popo: "Nos lo hemos pasado como siempre los pasamos y las letras eran buenas"

Contenta, la Olga Carmona más chirigotera contaba sus impresiones tras la actuación de la selección española que trae 'No hay verano sin besos'. "La verdad es que muy bien y más relajado que en preliminares", contaba Popo, Francisco Javier Quignón. "Y nos lo hemos pasado como siempre lo pasamos nosotros en el escenario, muy bien, riéndonos y liándola".

Y es que aunque ha sido un año duro para los chirigoteros del Cascana, tras la pérdida de su compañero y amigo Willy y Paquito del Mentidero -cuyo recuerdo llevan en sus equipaciones y está presente-, esto no se puede perder, apuntaba. "Hay que seguir en el Carnaval, que no se pierda ni la cantera que son la gente que vienen detrás de nosotros y yo mientras pueda no voy a faltar", manifestaba el chirigotero.

Popo confiaba en las letras que había traído el grupo del Cascana, "hemos venido conscientes ya de lo que teníamos y de que las letras que traíamos eran muy buenas", señalaba, con esos dos pasodobles en qu eel primero ha ido muy metido en el tipo, "con esa asociación con el fútbol y las cosas que están pasando aquí en Cádiz" y el segundo a Cataluña.

Para seguir ir pasando fases, el chirigotero tiene claro que, a tenor del nivel que ven en la modalidad, "están ahí como otra cualquiera, ya depende de los que los cinco de arriba quieran".